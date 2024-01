Ex-Käner Markus Pazurek wechselt ins Leimbachtal

Siegen Ab sofort ist der 35-Jährige für den Oberligisten nach Vertragsauflösung in Velbert spielberechtig. Vertrag in Siegen bis 30. Juni 2025

Bei den Siegener Sportfreunden ist niemand mehr vor Überraschungen gefeit. Am Nachmittag kam die Mitteilung, dass mit Markus Pazurek ein weiterer Spieler für das Oberliga-Team verpflichtet wurde. Der 35-Jährige Ex-Käner, der vor dieser Saison nach dem Regionalliga-Abschied im Beitenbachtal zum Aufsteiger SSVg Velbert gewechselt war, wird ab sofort das Team von Sportfreunde-Trainer Thorsten Nehrbauer verstärken.

„Ein weiterer wertvoller Leader“, so heißt es in der Mitteilung des Vereins. Pazurek, der sich in der erfolgreichen Saison der Käner als Denker, Lenker und Schütze wichtiger Tore einen besonderen Stellenwert erobert hatte, will genau diese Fähigkeiten nun auch im Leimbachtal für seinen neuen Klub in die Waagschale werfen. Er ist nach André Dej und Georgios Mavroudis der dritte Winter-Neuzugang im Leimbachtal.

„Er ist ein echter Unterschieds-Spieler und geht auf dem Platz voran“, wird der Sportliche Leiter Ottmar Griffel auf der Sportfreunde-Homepage zitiert. Pazurek bestritt 154 Spiele für Fortuna Köln, den 1. FC Saarbrücken und die U23 des VfB Stuttgart in der 3. Liga sowie 167 Partien in der Regionalliga West. Bei den Sportfreunden unterschrieb er nach aufgelöstem Vertrag in Velbert ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2025. hgm

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein