Fußball-Meldungen Ex-Käner Sebastian Wasem verlängert in Rüblinghausen

Olpe/Haiger/Halle. Wir blicken über die Grenzen des Siegerlandes hinaus und schauen auf das Fußball-Geschehen in der Nachbarschaft und bei "Ehemaligen".

Auch in der nächsten Fußball-Saison baut der Olper Fußball-Bezirksligist VfR Rüblinghausen auf die Dienste seines Trainers Sebastian Wasem. Johannes Burghaus als spielendender Co-Trainer sowie Sascha Hoffmann als Torwarttrainer gehen 2021/2022 ebenfalls in ihr zweites Jahr am Birkendrust. Das teilte Joachim Schlüter, 1. Vorsitzender des VfR, mit.

Damit setzt der Verein weiterhin auf sportliche Kontinuität. Die Einbindung von Eigengewächsen aus dem A-Jugendbereich soll auch in der Zukunft ein wichtiger Grundstein sein. Neben den Vertragsverlängerungen mit dem Trainerteam hat bereits ein Großteil der Spieler der 1. Mannschaft sowie der A-Junioren ihre Zusage für die kommende Spielzeit gegeben.

Steinbach-Test am Sonntag

Der TSV Steinbach Haiger nutzt das erste Wochenende des neuen Jahres zu einer Standort-Bestimmung. Der Tabellenzweite der Fußball-Regionalliga Südwest tritt am Sonntag (13.30 Uhr) beim Regionalligisten aus der West-Staffel, dem SV Bergisch Gladbach an. Die Gladbacher stehen nach 18 Saisonspielen derzeit über dem Strich, rangieren dabei aber lediglich durch die bessere Tordifferenz gegenüber dem VfB Homberg nicht auf einem Abstiegsplatz. Für die Steinbacher wird es darum gehen, in diesem Test den beiden frisch verpflichteten Paul Stock und Ivan Mihaljevic (wir berichteten) erste Integrations-Möglichkeiten zu geben.

Schnorrenberg-Team aus Quarantäne

Die Drittliga-Mannschaft des Halleschen FC ist von der zehntägigen Quarantäne „befreit“. Ein Test bei Spielern, Trainer Florian Schnorrenberg und Betreuern ergab ein durchweg negatives Ergebnis. Sofern auch der zweite notwendige Test derart „positiv“ ausfällt, steht dem ersten gemeinsamen Training am 2. Januar 2021 nichts mehr im Weg. Zuletzt musste wegen eines Corona-Falles das Heimspiel der Hallenser gegen den SV Waldhof Mannheim abgesagt werden. Am 9. Januar wartet mit dem Auftritt beim SV Wehen Wiesbaden das erste Punktspiel des neuen Jahres.