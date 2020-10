Beddelhausen. Der FC Ebenau triumphiert in einem höchst unterhaltsamen Fußballspiel mit 4:3 gegen den FC Benfe, der erst nach der Pause so richtig mitspielt.

Der FC Ebenau hat mit einem 4:3 über den FC Benfe das Achtelfinale im Fußball-Kreispokal erreicht – und das verdient, weil er das Geschehen über weite Strecken dominierte.

Die Gastgeber gingen zuerst durch einen Treffer von Eigengewächs Max Weber in Führung (5.) und legten in der 18. Minute einen weiteren Treffer durch Florian Spies nach, der eigentlich noch in der A-Jugend spielt und sein erstes Tor für die Senioren erzielte. Von den Gästen kam nicht viel Gegenwehr. So ging es mit 2:0 für den FCE in die Kabinen.

FC Benfe plädiert für den FC Ebenau auf Tor

Benfe wechselte in der Pause offensiv durch, was prompt Wirkung zeigte. Kurz nach Wiederanpfiff erzielte Patrick Dobak den Benfer Anschlusstreffer (48.) und nur wenige Minuten später glich Adrian Kozdras zum 2:2 aus. Der bei Ebenau eingewechselte David Limper erzielte in der 64. Minute die erneute Ebenauer Führung. Bei diesem Treffer kam es zu einer besonderen Geste. Der Ball landete durch ein Loch im Tornetz im Toraus und der Schiedsrichter entschied auf Abstoß. Doch die Benfer gaben zu, dass der Ball drin war – der Ausgleichstreffer durch Fabian Rimini eine Minute später erscheint da fast wie Karma.

Trotz des starken Comebacks des Benfer reichten die drei Treffer nicht zu einem Sieg, denn der Zwischenstand hielt nicht lange. Jan Philipp Kiel brachte die Gastgeber wieder mit 4:3 in Führung – und dabei blieb es. Den Ebenauern bleibt nun nicht viel Zeit, sich über den Sieg zu freuen. In der nächsten Runde, die bis zum 11. November gespielt wird, empfangen sie Bezirksligist FC Freier Grund.