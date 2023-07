Faustball: USA-Mannschaft erkundet die Krönchenstadt

Die Faustball-Nationalmannschaft der USA erkundete am Dienstag die Siegener Innenstadt. Hier positioniert sie sich mit den Begleitern des TuS Vormwald vor den Bronze-Kühen in der „Alte Poststraße“.

Siegen. Die USA sind bereits im Siegerland eingetroffen und bereiten sich auf das internationale Drei-Länder-Turnier in Vormwald vor.

Das war für die Faustball-Nationalmannschaft der USA ein gelungener Dienstag: Die US-Boys, die kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft in Mannheim am Donnerstag beim Drei-Länder-Turnier in Vormwald auf Argentinien und Weltmeister Deutschland treffen, verbrachten den Tag größtenteils in Siegen.

Nach einer Fitness-Einheit im „Bene-Fit“ in Trupbach erkundete die Delegation, begleitet von drei Vorstandsmitgliedern des TuS Vormwald, die Krönchenstadt mit all ihren Sehenswürdigkeiten - und das bei strahlendem Sonnenschein. Anschließend ging es zurück nach Hilchenbach, wo am Nachmittag eine Trainingseinheit auf dem Programm stand. Ein Grillen rundete den Tag ab.

„Unser WM-Ziel ist klar: Wir wollen unter die ersten Acht, denn dann sind wir für die World Games 2025 in China qualifiziert“, sagte US-Headcoach Rodrigo Salas, ein ehemaliger argentinischer Nationalspieler.

