FC Altenhof fordert SuS Niederschelden im Finale

Deuz. Endspielgegner des SuS Niederschelden ist beim 6. Volksbank-Cup des TuS Deuz am Sonntag (17 Uhr) der FC Altenhof.

Zwei Neuauflagen aus dem Vorjahr, ein Lokalderby: Damit geht der 6. Volksbank-Cup des TuS Deuz am Sonntag (ab 13 Uhr) in den Endspieltag. Im Finale stehen sich erneut der Vorjahressieger FC Altenhof (Bezirksliga) und dessen damals unterlegener Klassen-Konkurrent SuS Niederschelden entgegen. Um Platz drei spielen zwei Wittgensteiner A-Kreisligisten, der Vorjahres-Dritte SF Birkelbach und der Turnier-Neuling SF Edertal. Derweil wiederholen der FC Hilchenbach, damals Fünfter, und Gastgeber TuS Deuz in der Irle-Deuz-Arena, ihr Duell von 2022 um Platz fünf.

Spielertrainer unter sich: Der Deuzer Zoran Jonjoc (24) und Birkelbachs Carsten Afflerbach beobachten die Torwartaktion der Wittgensteiner, die 4:0 gegen den TuS gewinnen. Foto: Carsten Loos

SF Birkelbach - TuS Deuz 4:0 (1:0). Ohne sieben Stammspieler stand der TuS Deuz im Duell gegen seinen künftigen Konkurrenten in der Kreisliga A auf verlorenem Posten. Kapitän Christian Sting hatte sich tags zuvor verletzt, Dennis Honig war verhindert. Zudem mussten die Gastgeber schon nach 20 Minute Keane Möckel verletzt auswechseln. Birkelbach ging nach einer Viertelstunde durch Kapitän Frederik Engemann in Führung, war in der 43. Minute aber im Glück, dass Malte Rickert nur an den Posten traf und so den Ausgleich verpasste.Nur vier Minuten nach dem Seitenwechsel ebnete Fabian Hansmann mit dem 2:0 für die Wittgensteiner den Weg zum Sieg. Deuz um Trainer Zorislav Jonjic und Co-Trainer Matthias Friedrich, die beide wegen des Personal-Engpasses von Beginn an auf dem Platz standen, konnte nicht mehr zulegen. Till Büdenbender (59.) und Max Afflerbach (69.) brachten das 4:0 der Sportfreunde unter Dach und Fach. Neben den fehlenden Spielern habe es an diesem Tag auch an der richten Einstellung in seinem Team gemangelt, sagte Matthias Friedrich nach dem Abpfiff.

SF Edertal - FC Hilchenbach 2:1 (0:0). Die SF Edertal (Kreisliga A) lösten mit einem 2:1-Sieg gegen den Bezirksliga-Aufsteiger FC Hilchenbach bei ihrer ersten Turnier-Teilnahme in Deuz das Ticket zum Spiel um Platz drei. In der torlosen ersten Halbzeit verbuchten die Wittgensteiner einen Treffer an den Querbalken. Kurz vor der Pause konnte Hilchenbachs Torwart Lenard Markija einen Schuss von Jan Philipp Dörnbach soeben noch zur Ecke abwehren.In der 64. Minute brachte Peter Rosenblatt das Team aus der Limburg nach einem Sololauf in Führung. Fünf Minuten später legte Torben Birkelnach das 2:0 nach, als ihm ein zu kurz abgewehrten Ball des FCH-Keepers vor die Füße fiel. Mehr als der Anschlusstreffer (81.) durch Spielertrainer Daniel Morillo sprang für die Hilchenbacher nicht mehr raus.





Gruppe A:

FC Altenhof - SF Edertal 3:1

FC Altenhof - FC Hilchenbach 5:5

SF Edertal - FC Hilchenbach 2:1

1. FC Altenhof 2 1 1 0 8:6 4

2. SF Edertal 2 1 0 1 3:4 3

3. FC Hilchenbach 2 0 1 1 6:7 1





Gruppe B:

SuS Niederschelden - SF Birkelbach 3:2

SuS Niederschelden - TuS Deuz 5:3

SF Birkelbach - TuS Deuz 4:0

1. SuS Niederschelden 2 2 0 0 8:5 6

2. SF Birkelbach 2 1 0 1 6:3 3

3. TuS Deuz 2 0 0 2 3:9 0





Endspiel-Tag

Spiel um Platz 5: FC Hilchenbach - TuS Deuz (So, 13 Uhr)

Spiel um Platz 3: SF Edertal - SF Birkelbach (So, 15 Uhr)

Endspiel: FC Altenhof - SuS Niederschelden (So, 17 Uhr)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein