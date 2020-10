FC Benfe entzaubert dezimierten FC Ebenau

Wittgenstein. Der FC Benfe springt mit einem Sieg in Schwarzenau auf Platz drei. 8:0-Schützenfest zementiert die Tabellenführung des TSV Aue-Wingeshausen.

Ein letztes Mal Normalbetrieb, ehe die zweite Corona-Zwangspause kommt – unter diesem Vorzeichen stand gestern Abend der Spieltag in der Fußball-Kreisliga B. Wenige Stunden zuvor hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen – darunter die Einstellung des Amateursportbetriebs ab Montag, 2. November. Erlaubt ist – zunächst auf einen Monat befristet – nur Individualsport, alleine, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand. wann es mit dem Liga-Betrieb in den heimischen Fußballligen weitergeht, steht in den Sternen – Die Partien der Kreisliga B2 vom Mittwochabend im Überblick:

Grün-Weiß Eschenbach - TSV Aue-Wingeshausen 0:8 (0:4). Das war eine klare Angelegenheit für den Aue-Wingeshausen. In Eschenbach verteidigten die Wittgensteiner ihre Tabellenführung ganz locker leicht mit einem 8:0-Kantersieg. Vor der Pause trafen Niklas Dohle (12., 13.), Jens Sonneborn (21.) und Marc Koch (22.). Nach dem Seitenwechsel ging das muntere Scheibenschießen weiter für die Belz-Elf. Erneut Koch (51.), Maximilian Schreiber (62.), Sonneborn (71.) und Lukas Brachmann (82.) schraubten das Ergebnis in die

Torben Belz und sein TSV Aue-Wingeshausen grüßen in der Fußball-B-Kreisliga von der Tabellenspitze. Foto: Florian Runte

Höhe.

„Ein verdienter und souveräner Sieg für uns“, freute sich Patrick Schröder, Sportlicher Leiter des TSV. Es scheint, als würde die Mannschaft von Torben Belz nun endgültig in die Spur gefunden zu haben.

TSV Weißtal II - SV Schameder 3:2 (1:1). Die TSV-Reserve präsentierte sich erwartungsgemäß spielerisch stärker, Schameder hielt aber gut dagegen und hatte auch Chancen – und ging durch einen 35-Meter-Freistoß von Niklas Brachmann (25.). Daniel Höse bewahrte den SVS mit einem gehaltenen Elfmeter zunächst vor dem Ausgleich, der dann nach einer Ecke aber doch fiel. Nach der Pause drängte Weißtal und ging schließlich in Führung, die SV-Spielertrainer Kevin Knebel nach einem Foulelfmeter egalisierte – Tim Hofius war zu Fall gebracht worden. Kurz vor Ende der Partie entschied ein Fernschuss das Spiel allerdings doch noch zu Gunsten der Hausherren. „Ärgerlich für uns, besonders der späte Siegtreffer der Weißtaler tut natürlich weh“, urteilte Hanjörg Dreisbach, Vorsitzender des SV Schameder, im Anschluss an das Spiel in Gernsdorf.

FC Ebenau - FC Benfe 0:5 (0:3). Das Derby gegen Diedenshausen hat spuren beim FC Ebenau hinterlassen, der seine erste Niederlage hinnehmen musste. Ohne die beiden Stammverteidiger Daniel Spieß und Jan Philipp Kiel lief das Team von Trainer Boris Jonjic gegen den FC Benfe auf – und das Fehlen dieser Säulen machte sich auf dem Platz bemerkbar.

Den Ton in der Partie gaben nämlich die Gäste vor, die kreativer, spritziger und auf dem nassen Rasenplatz aggressiver waren und schon zur Halbzeit 3:0 führten. Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Benfer am Ball und erhöhten ihre Führung auf 5:0. Die Treffer erzielten Tom Oft (4) und Steffen Six. Damit hat der FCB sich für die kürzlich beim FCE erlittene Kreispokal-Niederlage revanchiert.

TuS Diedenshausen - SpVg Bürbach II 5:2 (1:1). Etwa 70 Zuschauer sahen ein flottes Spiel, das ausgeglichen begann. Thorsten Lückel bescherte dem TuS mit einem 25-Meter-Schuss eine Führung (19.), die Philipp Fischer mit einem Handelfmeter hätte ausbauen können. Sein Schuss ging aber übers Tor – und quasi im Gegenzug verwandelte Bürbachs Marcel Weber einen Freistoß zum 1:1 (30.). Dann drehte Diedenshausen auf: Ein mit einer Flanke erzwungenes Eigentor der Gäste (44.), Marc Gaß nach einer schönen Kombination im Mittelfeld und Michael Bender per Kopf stellten binnen einer Viertelstunde auf 4:1. Bürbach II kam durch einen Distanzschuss zwar wieder auf 2:4 heran, doch mit dem 5:2 durch eine Einzelaktion von Nils Hormighausen war die Messe gelesen. Durch diesen deutlichen Erfolg springt der TuS auf Platz fünf in der Tabelle.

VfB Banfe - SV Eckmannshausen 0:1 (0:0). „Wir haben heute völlig verdient verloren, weil wir eine schwache Leistung gezeigt haben“, urteilte Banfes Fußballobmann Marius Ermert im Anschluss an die 0:1-Niederlage seines VfB gegen den SV Eckmannshausen. Die Szene des Spiels ereignete sich dabei Mitte der zweiten Halbzeit, als Hendrik Tillessen aus der Abwehr heraus lang geschickt wurde, vor Torhüter Andre Becker die Nerven behielt und zum Siegtreffer einschob (57.) – ein Banfer Abwehrspieler hatte das Abseits aufgehoben. Der VfB verpasst durch diese überraschende Niederlage den Sprung ins Spitzentrio der Kreisliga B2 und bleibt damit weiterhin im Tabellenmittelfeld.

Sportfreunde Birkelbach II - FC Hilchenbach 0:1 (0:1). Im Sechs-Punkte-Spiel gegen den Abstieg musste sich die Birkelbacher Reserve in einer packenden Partie dem FC Hilchenbach mit 0:1 geschlagen geben. Dabei wurde das Team durch Hanno Schäfer und Yannick Hoedt aus dem Bezirksligakader verstärkt.

Die Partie war über weite Strecken vom Kampf geprägt, oftmals ging es ruppig zu. Nachdem beide Mannschaften ihre Chancen hatten, gingen die Gäste in der 18. Minute durch einen Treffer von Pascal Timo Krömpel in Führung. Birkelbach kämpfte um den Punkt, traf aber nur zwei mal Aluminium.

SV Oberes Banfetal - SpVg Kredenbach/Müsen 4:1 (4:1). Mit diesem Sieg schuf sich der SVO rechtzeitig vor der Pause wieder ein kleines Polster zu den unteren Rängen. Bei starkem Regen machten die Hesselbacher und Fischelbacher schon vor der Pause alles klar. Tim Schäfer und Malik Ramovic besorgten ein frühes 2:0, ehe Kredenbach/Müsen zwischenzeitlich verkürzte. Dominik Wick, der selbst gefoult worden war, per Elfmeter und Florian Müller mit einem Kopfballtor besorgten den 4:1-Pausenstand – der sich schließlich auch als Endstand entpuppte. Im zweiten Spielabschnitt passierte nämlich nichts mehr.