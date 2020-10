FC Benfe II gewinnt das Spitzenspiel in Schameder

In der Kreisliga D haben die Fußballer des FC Benfe II durch einen knappen Sieg im „Gipfeltreffen“ beim SV Schameder II die Tabellenführung übernommen. Zuvor lagen beide Mannschaften mit vier Siegen aus vier Partien gleichauf. Mit seinem Sieg in Schameder, steht der FC Benfe nun auch nach dem Spitzenspiel ungeschlagen an der Tabellenspitze. In einer spannenden Partie vor 75 Zuschauern, in der Schameder II seine Vorteile in der 1. Halbzeit nicht richtig nutzte, machten am Ende die Torhüter den Unterschied aus. Während Sven Wohlfeld im Kasten der Gäste glänzend parierte, profitierte Benfe II auf der Gegenseite von einem Patzer.

Benfes Torwart Sven Wohlfeld liegt in dieser Szene, kurz nachdem Timo Saft zum Ausgleich getroffen hatte, am Boden – auch wenn ihm beim Ausgleich des SVS-Angreifers keine Schuld traf. Später im Spiel hielt er den Sieg für seine Farben fest und parierte mehrmals glänzend. Foto: Florian Runte

Der FC Ebenau II beendete seine Serie von 14 Niederlagen in Folge, die Sportfreunde Edertal III holten ihren zweiten Sieg und der VfL Girkhausen gewann gegen Weidenhausen klar mit 5:0.

SV Feudingen III - FC Ebenau II 1:4 (0:1).0:1 Oliver Kassel (43.), 1:1 Naim Walsch (59.), 1:2 Patrick Gerhard (54.), 1:3 Bryan Otten (61.), 1:4 Patrick Gerhard (77.), – Christopher Heiner (FC Ebenau II) wegen Diskussion mit dem Schiedsrichter (82.).

VfL Girkhausen - FC Weidenhausen 5:0 (3:0). 1:0/2:0 Martin Endres (23., 24.), 3:0 Stephan Schlapp (26.), 4:0/5:0 W. Omeirat (54., 63.).

Sportfreunde Edertal III - TuS Erndtebrück III 2:1 (0:0).1:0 Hans Heuermann (52.), 1:1 Dennis Spohr (52.), 2:1 Heuermann (63.).

SV Schameder II - FC Benfe II 1:2 (1:1).0:1 Marc Wandrey (14.), 1:1 Timo Saft (31.), 1:2 Timo Schneider (64.).