Steffen Six (Mitte) trifft zum 1:1 für Benfe II, der in der Schlussphase das Spiel für sich entscheidet.

Fußball-Kreisliga D3 FC Benfe II stürmt in Halbzeit zwei an die Tabellenspitze

Wittgenstein. Der VfL Girkhausen feiert im Derby seinen ersten Saisonsieg. Der TuS Erndtebrück III siegt auch danke eines parierten Elfmeters.

In der Fußball-Kreisliga D3 steht nach zwei Spieltagen etwas überraschend der FC Benfe II an der Tabellenspitze. Das Team des neuen Trainers Sebastian Wied ließ sich auch durch zwei frühe Gegentore gegen den TuS Volkholz nicht aus der Ruhe bringen und schaffte in der letzten halben Stunde die Wende.

Der VfL Girkhausen gewann das Derby gegen Edertal III klar und der TuS Erndtebrück III holt seinen ersten Saisonsieg – dank eines von Torwart Thorsten Burkert gehaltenen Elfmeters und zwei Toren des Italieners Patrick Unterkalmsteiner. Die Partie zwischen dem SV Schameder II und dem FC Ebenau II war wegen des Kontakts eines Schamederaner Spielers zu einem Corona-Indexfall vorsorglich abgesagt worden.

VfL Girkhausen - Sportfreunde Edertal III 4:0 (2:0).1:0 Stephan Schlapp (6.), 2:0 Wassim Omeirat (40.), 3:0/4:0 Felix Dickel (47., 58.).

FC Benfe II - TuS Volkholz 5:2 (1:2). 0:1 Anatolij Nam (8.), 1:1 Steffen Six (11.), 1:2 David Hackler (16.), 2:2 Eiminas Bumbulis (66.), 3:2/4:2 (68., 76.), 5:2 Eiminas Bumbulis (90.).

TuS Erndtebrück III - SV Oberes Banfetal II 2:1 (1:1).1:0 Patrick Unterkalmsteiner (15.), 1:1 Friedrich Spies (33.), 2:1 Patrick Unterkalmsteiner (73.). – Thorsten Burkert (Erndtebrück III) hält Foulelfmeter (27.).

SV Feudingen III - SV Dreis-Tiefenbach II 2:3 (0:0). 0:1 Goda Mirsa (49.), 0:2 David Zeiher (55.), 1:2 Marian Stuchlik sen. (72.), 1:3 Tobias Meißner (81.), 2:3 Markus Müller (90.).