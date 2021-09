FC Ebenau bezwingt den FSV Gerlingen und steht an der Spitze

Schwarzenau. Der FC Ebenau siegt in Schwarzenau mit 3:2 gegen den FSV Gerlingen. Eine Spielerin trifft doppelt, eine andere spektakulär.

Besser hätte die Saison nicht losgehen können für die Fußballerinnen des FC Ebenau. Nach dem 1:0 bei Fortuna Freudenberg III gewannen die Wittgensteinerinnen auch ihr zweites Spiel in der Frauen-Kreisliga. Auf dem Ascheplatz in Schwarzenau setzte sich die Mannschaft von Lena Biesler mit 3:2 (3:1) gegen den FSV Gerlingen durch.

Die Spielertrainerin hatte großen Anteil am Sieg ihrer Mannschaft und erzielte das spektakulärste Tor des Spiels. Nach einem Querschläger setzte Biesler aus knapp 40 Metern zu einem Gewaltschuss an und schoss dabei über die weit vor ihrem Tor postierte Hedda Hennecke hinweg. Es war nach einer turbulenten Anfangsphase das Tor zum frühen 2:0 (7.). Zuvor hatte Gerlingen zunächst eine Riesenchance zur Führung ausgelassen, ehe Karla Mengel auf der Gegenseite ihre Schnelligkeit ausspielte und zum 1:0 für den FCE einschoss (5). Gerlingen kam nach einer Ecke durch Lisa Schneider zwar auf 1:2 heran (40.), doch wenig später stellte Karla Mengel nach einem tödlichen Pass von Biesler den Zwei-Tore-Abstand wieder her (44.) – 3:1 zur Pause.

In der zweiten Halbzeit waren die Gäste aus dem Sauerland am Drücker, klare Chancen sprangen dabei aber nicht allzu viele heraus. Laura Maiworm verkürzte zwar noch (68.), am Sieg des FC Ebenau änderte dies aber nichts mehr. Vorläufig bis zum Sonntag stehen die Fußballerinnen aus Elsoff, Beddelhausen und Schwarzenau damit an der Tabellenspitze.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein