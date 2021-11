FC Ebenau gewinnt auch das zweite Derby der Saison

Beddelhausen. Wer von einer Wachablösung unter den Fußballern im Elsofftal sprechen möchte, findet immer bessere Argumente dafür. Nach dem Sieg im Kreispokal-Duell im August (1:0 in Diedenshausen) gewann der FC Ebenau gegen den TuS Diedenshausen nun auch das zweite Lokalderby in dieser Saison, diesmal mit einem 2:0 (1:0) im Punktspiel der Kreisliga B.

Ball kullert zum 1:0 ins Tor

Auch in der Tabelle hat Ebenau inzwischen klar die Nase vorn: Mit nun 14 Punkten steht das Team von Trainer Boris Jonjic wieder in sicheren Gefilden, während Diedenshausen mit nur sieben Zählern vorerst im Abstiegskampf feststeckt.

„Ich hatte den Laptop für die Tormusik noch gar nicht fertig vorbereitet, da stand es schon 1:0“, schmunzelt FCE-Vorstandsmitglied Christopher Heiner über den Blitzstart seines Vereins, der aus einem durch die TuS-Mauer abgefälschten Freistoß von Sven Grauel resultierte (1.). „Der Ball kullert ins Tor, weil unser Torwart völlig auf dem falschen Fuß erwischt worden ist“, schüttelte Diedenshausens Coach Björn Kleinwächter angesichts der unglücklichen Situation den Kopf.

Christian Diestler pariert Elfmeter

Ebenau machte wenig Anstalten, ein weiteres Tor nachzulegen und sortierte sich tief in der eigenen Hälfte. Die Konsequenz waren viele lange Bälle auf beiden Seiten. „Zwischen der 10. und 65. Minute haben wir deutlich mehr Initiative gezeigt und hatten auch Chancen“, berichtet Kleinwächter. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt.“

Die beste vergab Fabian Lückel, der mit einem Elfmeter an Ebenau-Keeper Christian Diestler scheiterte. FCE-Verteidiger Max Weber hatte zuvor im Strafraum gefoult und Schiedsrichter Patrick Stöcker dies entsprechend geahndet.

In Verlauf der zweiten Hälfte kippte die Partie – Diedenshausen war im späteren Verlauf, besonders im Mittelfeld, oftmals einen Schritt zur spät, die Konsequenz waren Chancen für den FCE. In der Schlussphase traf Daniel Spies, der nach einer Flanke zur Stelle war, zum erlösenden 2:0 für den FC Ebenau (86.), der zuvor vier Spiele in Serie verloren hatte. Entsprechend groß war der Jubel. Heiner: „Von außen wurde die Mannschaft gut gepusht und nach dem Schlusspfiff war richtig geile Stimmung.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein