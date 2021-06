Die Fußballer des FC Ebenau II (blaue Trikots), hier in einem Spiel gegen Grün-Weiß Eschenbach II, gehen mit einem neuen Trainergespann in die kommende Saison.

Fußball-Kreisliga FC Ebenau II geht mit neuem Trainerteam in die neue Saison

Elsoff/Beddelhausen/Schwarzenau. Der bisherige Trainer des FC Ebenau II, Daniel Belz, tritt aus beruflichen Gründen kürzer. Auf ihn folgt ein dreiköpfiges Trainergespann.

Die Fußballer des D-Kreisligisten FC Ebenau II stellen sich für die kommende Saison neu auf. Der bisherige Trainer Daniel Belz scheidet aus beruflichen Gründen als Spielertrainer aus. Er wird zukünftig nur noch als Spieler aktiv sein. „An dieser Stelle bedanken wir uns bei Daniel für seine geleistete Arbeit in den letzten Jahren“, erklärt der Vorstand des Fusionsvereins.

Christopher Herrmann wird Cheftrainer

Der Nachfolger kommt aus den eigenen Reihen: Christopher „Fritsche“ Hermann übernimmt. Der 30-jährige Schwarzenauer wird ebenfalls als Spielertrainer im Einsatz sein. In den vergangenen Jahren zählte Herrmann noch zum Stammpersonal der ersten Mannschaft, ehe er sich im vergangenen Jahr dazu entschloss, aus familiären Gründen nur noch für die zweite Mannschaft aufzulaufen.

Christopher Herrmann (Mitte), Christopher Heiner (links) und Stefan Pusch bilden das neue Trainerteam beim FC Ebenau II. Foto: Verein

Als Unterstützung werden ihm Stefan Pusch (34) und Christopher Heiner (25) als Co-Trainer zur Seite stehen. Pusch ist ein bekanntes Gesicht im Trainerteam der zweiten Mannschaft, dem er bereits in den Spielzeiten 2014/15 bis 2016/17 angehörte, ehe er sich wieder rein aufs Spielen konzentrierte. Heiner war seit der Saison 14/15 zunächst als Co- und dann als Cheftrainer bei der A-Jugend der JSG Ebenau-Diedenshausen im Einsatz und will nun auch offiziell einen Trainerschein machen. Sein Nachfolger als Trainre der A-Jugend wird Julian Benner.

Die annullierte Saison beendete der FC Ebenau II mit einem Sieg aus drei Partien auf Platz 9 unter den elf Mannschaften der Kreisliga D. Torverhältnis: 7:8.

