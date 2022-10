FC Ebenau spielt wieder gut mit, bleibt aber weiter sieglos

Der FC Ebenau, hier mit Daniel Spies am Ball, hält sich achtbar gegen den TSV Aue-Wingeshausen (in Rot), verliert aber 1:4.

Wittgenstein. Der TSV Aue-Wingeshausen bleibt in der Fußball-Kreisliga B an Spitzenreiter Diedenshausen dran. Der SV Feudingen festigt Platz drei.

In der Fußball-Kreisliga B2 ist der Tabellenzweite TSV Aue-Wingeshausen mit einem 4:1 in Beddelhausen wieder bis auf einen Punkt an den bereits am Dienstag im Johannland siegreichen Spitzenreiter, den TuS Diedenshausen, herangerückt. Der weiter sieglose FC Ebenau steckt dagegen immer tiefer im Tabellenkeller fest.

FC Ebenau - TSV Aue-Wingeshausen 1:4 (0:1). „Wie wir in der ersten Halbzeit Chancen kreieren und nach vorne spielen, ist vollkommen in Ordnung. Wir müssen diese Chancen in Zukunft nur besser nutzen“, resümiert Ebenau-Trainer Daniel Spies die erste Halbzeit. So schob Linus Grebe einen ungeklärten Ball zum 1:0 für den TSV in die kurze Ecke (16.).

Nach der Halbzeit glich Maik Gücker für Ebenau aus, indem er einen Abstoß an das noch nicht formierte Mittelfeld der Wingeshäuser abfing und verwandelte (62.). „Danach waren wir wieder wach und haben den Fußball gespielt, den wir uns in der Halbzeit vorgenommen hatten“, erklärt TSV-Trainer Torben Belz. Luca Beuter versenkte für den TSV einen Kopfball ins kurze Eck zum 2:1 (68.). Mitspieler Jens Sonneborn – einzig wegen der aktuellen Personalknappheit reaktiviert – verwandelte den selbst herausgeholten Elfmeter nach einem Torwartfoul (77.) und Eric Grebe legte in der Nachspielzeit zum 4:1 nach (95.). Spies: „Generell bin ich trotz Niederlage mit der kompletten Einstellung über die 90 Minuten auf jeden Fall zufrieden.“

Sportfreunde Birkelbach II - SpVg Anzhausen/Flammersbach 4:0 (3:0). Mit zwei schnellen Toren durch Michael Treude (2., 4.) legten die Sportfreunde direkt doppelt vor. Jonas Wied legte zum 3:0 nach (34.). „Auf beiden Seiten war kämpferisch nicht so viel zu sehen, dass Spiel ist eher so vor sich hingeplätschert“, gesteht Birkelbach-Trainer Manuel Kölsch, „In der zweiten Halbzeit hatte Anzhausen zwar oft genug den Ball, hat aber nicht wirklich nach vorne gespielt. Und nach der Halbzeit kam dann noch weniger. So war das Ganze eher ein Spiel zwischen Sechzehner und Sechzehner, bei dem nur wir unsere Chancen genutzt haben.“ Yannik Büdenbender verwandelte schließlich noch einen durchgesteckten Ball zum 4:0 (73.).

VfB Banfe - SpVg. Kredenbach/Müsen 2:1 (1:0). Nach vielen Torchancen ging Banfe durch Alexander Klaus in Führung (26.), der kurz nach der Halbzeit noch mal zum 2:0 nachlegte (48.). „Zum Schluss haben wir es einfach nicht clever ausgespielt. Wir hatten viele Torchancen und Kontermöglichkeiten, die wir nicht optimal genutzt haben und haben so den Sack nicht zugemacht. Gegen Ende wurde es dann noch mal unnötig spannend“, beschreibt VfB-Trainer Carsten Roth das Spiel. Kurz vor Schluss pfiff der Unparteiische ein Handspiel im Strafraum gegen Luca Bloecher. Nils Weller verwandelte den Elfmeter für Kredenbach zum 2:1 (89.) und beschert so nervenaufreibende letzte Minuten im Spiel. „Unterm Strich gehen wir verdient als Sieger vom Platz“, ist sich Roth sicher.

SV Dreis-Tiefenbach - SV Feudingen 0:2 (0:1). „Es war ein ausgeglichenes Spiel, bei dem wir ein bisschen mehr Spielanteil und die besseren Torchancen hatten“, fasst Feudingen-Trainer Stephan Senner das Spiel zusammen. So ging seine Elf durch Patrik Uvira in Führung (28.). Teamkollege Tim Eckhardt legte in der zweiten Halbzeit zum 2:0 nach (73.). „Dreis-Tiefenbach war ein Gegner, der hinten raus mit langen Bällen sehr gut gespielt hat, welche wir zum Glück aber alle verteidigen konnten. Wir haben heute also besser verteidigt als der Gegner und waren nach vorne ein bisschen gefährlicher“, erklärt Senner den Sieg, der Platz drei festigt.

SV Eckmannshausen - SV Schameder 4:0 (1:0). Mit einem frühen Tor durch Sebastian Vitt ging Eckmannshausen in Führung (3.). „Zur Halbzeit steht es zwar 1:0, doch das spiegelt die Halbzeit überhaupt nicht wieder. Wir haben uns selbst immer wieder richtig gute Torchancen rausgespielt, verschießen einen Elfmeter und zeigen insgesamt ein gutes Spiel. Eckmannshausen trifft seinerseits auch noch zwei Mal Aluminium. Zur Halbzeit durfte es eigentlich alles stehen, nur nicht 1:0. Das war eine Farce“, fand Schameders Spielertrainer Kevin Knebel, dessen Mannschaft ihren Negativtrend fortsetzte.

Die zweite Halbzeit sieht dann schon eindeutiger aus. Jan-Christopher Rosin baute die Führung der Eckmannshäuser aus (53.). Arne Mühlnickel (69.) und Nils Henk (72.) trafen zum abschließenden 4:0. „In der zweiten Halbzeit hat Eckmannshausen seine Torchancen gut genutzt. Demnach haben wir verdient verloren“, so Knebel.

SpVg Bürbach II - TuS Dotzlar 6:2 (3:2). Der TuS hätte große Distanz zur Abstiegszone schaffen können, muss nun aber weiter nach unten blicken. „Wir haben verdient verloren. Bürbach war uns in allen Belangen tatsächlich überlegen. Sie waren stärker im Zweikampf, haben die besseren Pässe gespielt und sich mehr bewegt“, resümiert TuS-Spielertrainer Lukas Brachmann.

Jan Lagenbach versenkte so, nach einem Rempler im Strafraum, einen Elfmeter für Bürbach (17.). Tarik Meyer legte zum 2:0 nach (23.). Danach hatte Dotzlar eine starke Phase, die Frederik Heuel in ein Tor verwandelte (28.). Leon Böcking vergrößerte daraufhin den Abstand für die Bürbacher wieder (40.), doch Lukas Brachmann verkürzte für den TuS (48.). „Nach der Pause waren wir die bessere Truppe, aber das hat leider nur zehn Minuten angehalten. Danach hat uns die Kraft gefehlt und auch die nötige Härte“, berichtet Brachmann. So trafen Tarik Meyer (56.), Jan Reichwald (67.) und Christoph Schnell (83.) zum abschließenden 6:2.

