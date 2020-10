FC Ebenau stoppt die Torfabrik des FSV Gerlingen

View this post on Instagram

Was für ein Spieltag🥳⚽️ Dass Arbeitssiege manchmal wichtiger denn je sind, hat unser heutiges Spiel gegen den Tabellenführer @fsvgerlingen gezeigt. Als vermeintlicher Underdog gingen wir dennoch bis ins Letzte motiviert auf den Platz. Mit klarer Defensivaufstellung konnten wir bereits in der ersten Hälfte den Gegner nahezu ausschließlich in seiner eigenen Hälfte halten und dominieren und somit unseren erhofften Kontern freien Lauf lassen. Leider noch ohne Torerfolg ging es dann mit starker kämpferischer Leistung in die Halbzeit. Die zweite Halbzeit brachte eine kurzzeitige Unruhe mit sich, durch die Impulsivität aller Spielerinnen auf dem Platz. Dennoch verfolgten wir hartnäckig unser nun absolut erreichbares Ziel und konnten uns schließlich mit einem Tor durch Tini in der 79.Minute für diese tolle Leistung belohnen💪🏼 Starke Leistung Mädels Weiter so ⚽️🥳🍻 #einhochaufuns #arbeitssieg #fussballgirls #kreisligagirls #kreisligalegenden #fussball #fussballgirls #team #squadgoals #fcebenau #freude #Sieg #weiterso