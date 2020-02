FC Ederbergland bindet Torhüter-Talent aus Wittgenstein

Der hessische Fußball-Verbandsligist FC Ederbergland hat sein Torhüter-Talent Lukas Hollenstein auch nach dem Juniorenbereich an sich gebunden. Der 18-jährige Diedenshäuser, der seit der C-Jugend bei den Hessen spielt, rückt damit im kommenden Sommer in das Seniorenteam der Mannschaft von Trainer Stefan Trevisi auf. Ein Wechsel in den heimischen westfälischen Fußball stand zwar im Raum, erwies sich aber als wenig sinnvoll, weil Hollenstein in Hessen ein Studium aufnimmt.

In einem Team mit Ingo Miß und Jonas Dienst

In der laufenden A-Jugend-Spielzeit kommt Hollenstein auf zwölf Einsätze in der Verbandsliga Nord und hielt dabei ganze drei Mal seinen Kasten sauber. Ab Sommer wird er nun den Stammplatz-Kampf mit Dominik Geiss (26) aufnehmen. Außerdem spielt er in Zukunft mit seinen Wittgensteiner Kollegen Ingo Miß (34) und Jonas Dienst (22) zusammen.

Sollte es „nur“ für die zweite Mannschaft reichen, wäre auch dies kein Beinbruch: Der FC Ederbergland II spielt in der Gruppenliga, deren Level zwischen der westfälischen Bezirks- und Landesliga einzuordnen ist.