FC Eiserfeld - SuS Niederschelden 4:2 (1:2). „Derbysieger, Derbysieger!“, hallte es nach Schlusspfiff von den Gastgebern über den Sportplatz Helsbachtal. Dabei war dieser Sieg wahrlich nicht absehbar. Bereits in der 2. Minute zog Lukas Faak am Strafraum ungehindert nach innen und schloss flach ins kurze Eck ab – 1:0 für Schelden. Eiserfeld wirkte alles andere als wach und durch den frühen Gegentreffer verunsichert. In der 17. Minute war es der Eiserfelder Schlussmann Jannik Löhr, der den Ball nicht klärte und ihn an den hereingrätschenden Paulo Flender verlor, der dann nur noch einschieben musste.

„Die zwei Gegentreffer waren ein Nackenschlag“, so FCE-Co-Trainer Christian Aehl. Es musste kurz vor der Pause eine starke Einzelleistung von Rechtsaußen Till Jäger her, um die Gastgeber mit einem Schuss unter die Latte wieder ins Spiel zu bringen (39.). Niederschelden stand aber insgesamt sicher, konzentrierte sich nach der schnellen Führung früh auf das Verteidigen.

Eiserfeld kam mutig aus der Pause. Nach einer schönen Kombination erzielte Marius Dreker freistehend den Ausgleich (58.). Eiserfeld wurde nun immer besser, ließ den SuS kaum noch in die eigene Hälfte kommen und spielte insbesondere über die rechte Seite Angriff um Angriff heraus. Schließlich belohnten sie sich durch ein Treffer von Fabian Heupel für diese Leistungssteigerung (71.).

Gelb-Rote Karte für Wieczorek

SuS-Trainer Andreas Wieczorek haderte in der zweiten Halbzeit sowohl mit der Leistung seiner Mannschaft, als auch mit der des Schiedsrichters. Wegen Meckerns sah er kurz vor Schluss die Gelbe Karte, die ihn aber nicht zu bremsen schien. Es folgte gleich die zweite gelbe Karte – und somit der Platzverweis. Kurz darauf sorgte Fabian Heupel mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung (83.).

„Wir haben in der zweiten Hälfte zwei bis drei Gänge hochgeschaltet und Niederschelden nicht mehr ins Spiel kommen lassen. Insgesamt war es ein verdienter Sieg“, sagte Christian Aehl. Schöne Randnotz für den FCE: Er zog durch den Derbysieg am Nachbarn vorbei.