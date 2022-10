FC Hilchenbach unterstreicht Dominanz - 5:0 in Deuz

Siegen. In der Fußball-Kreisliga A zieht Aufsteiger FC Hilchenbach weiter seine Kreise. Jetzt gewann er 5:0 beim TuS Deuz.

Mit einem deutlichen 9:0 Sieg schießt der SV Setzen den 1. FC Türk Geisweid tiefer in die Krise. Auch der FC Hilchenbach und die SpVg Niederndorf gewinnen ihre Partien und führen die Kreisliga A weiterhin an. Die SG Siegen-Giersberg sichert sich nach einem 3:0 Auswärtssieg über Germania Salchendorf II den vierten Platz.

Tus Deuz – FC Hilchenbach 0:5 (0:2). „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft“, sagt Daniel Morillo, Trainer des FC Hilchenbach. Mit einem Tor von Tarek Benyagoub in der 22. Minute gingen die Hilchenbacher 1:0 in Führung. Kurz darauf sah ein Spieler des FC Hilchenbach nach einer Rangelei nur die gelbe Karte: „Ein Deuzer Spieler tritt nach und die beiden geraten aneinander. Wir hatten Glück, dass der Schiedsrichter keine rote Karte gegeben hat. Das Momentum war dann auf unserer Seite“, so Morillo. Kerim Ali Sahli baute die Führung noch vor der Halbzeit aus (32.). „Deuz war nicht einmal gefährlich vor unserem Tor“, sagt der FC-Trainer. Tarek Benyagoub (73.), Timo Krömpel (86.) und Burak Erdem (90.+2) besiegeln den 5:0 Sieg. „Ich bin mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Auch die Höhe des Sieges geht in Ordnung.“

VfB Burbach – SG Laasphe/Niederlaasphe 4:1 (2:1). Das frühe Eigentor von Tobias Hammer in der 7. Minute spiegelt die derzeitige Lage der SG Laasphe/Niederlaasphe gut wider. Bis jetzt konnten die Wittgensteiner nur eins von zwölf Spielen gewinnen. Und der VfB Burbach zeigt keine Gnade: In der 19. Minute erhöht Muhammed Erol auf 2:0. Der Anschlusstreffer von Tim Strack (36.) kann das Spiel aus Sicht der Laaspher nicht mehr drehen. Nach einem Strafstoßtor von Faruk Con (66.) und einem erneuten Treffer von Erol (86.) bezwingt der VfB die Laaspher klar.

Siegener SC – FC Kreuztal 7:0 (4:0). „Wir haben den Kreuztalern unser Spiel aufgedrückt und mit Qualitätsfußball überzeugt“, sagt SSC-Trainer Ali Dakouche. Das frühe Tor von Atilla Selcuk (10.) eröffnete das Torfestival. In der 22. Minute wird es dann aber unschön: Der gelbbelastete Stürmer der Kreuztaler verletzte mit der offenen Sohle den Torwart des Siegener SC schwer am Finger. Der musste ins Krankenhaus gebracht werden - und nach Gelb-Roter Karte war Kreuztal in Unterzahl. Der Siegener SC nutzte die Überzahl aus und führte nach Toren von Alan Daniel Krause (36.), Atilla Selcuk (45.+4) und Hussain Dakouche (45.+6) mit 4:0 zur Halbzeit. „Wir haben den Gegner kaum Entlastungsmöglichkeiten gegeben und immer Druck gemacht“, so Dakouche. Alan Daniel Krause (60.), Abdesamad Oujagaoui und Prek Krasniqi erhöhten verdient auf 7:0. Dakouche: „Momentan sind wir die heimstärkste Mannschaft. Das haben wir wieder gezeigt.“

SuS Niederschelden II – TuS Erndtebrück II 2:2 (1:1). Der TuS Erndtebrück II kann sich nach vielen Niederlagen in den vergangenen Spielen einen Punkt sichern. Die Führung der Niederscheldener durch Steve Siyapdze Yairisi (25.) glich Burak Yildiz in der 38. Minute aus. In der zweiten Hälfte gewann erneut Niederschelden die Oberhand. Nach einem Strafstoßtor von Christopher Wittke (54.) ging der SuS in Führung. Erneut hat sich Erndtebrück zurückgekämpft und Kampfgeist gezeigt. Mussa Mutashar Meezaal schoss für die Gäste den Ausgleich (86.) und machte den Endstand von 2:2 perfekt.

SV Germania Salchendorf II – SG Siegen-Giersberg 0:3 (0:0). „Insgesamt war es ein gutes A-Liga Spiel“, sagt SG-Trainer Christoph Spies. Trotz torloser ersten Halbzeit kam es zu spannenden Szenen. „Eigentlich hätte Salchendorf einen Elfmeter bekommen müssen – Glück für uns“, so Christoph Spies. Mit einem Schuss gegen den Pfosten standen die Gastgeber erneut kurz vor der Führung. „Das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können“, so Spies. Dennoch gingen die Giersberger mit einem blitzschnellen Doppelpack von Jannik Zöller (74., 75.) in Führung. „Das war dann auch der Schachzug zum Sieg. Insgesamt waren die Salchendorfer aber auch zu ungefährlich und ungenau vorm Tor“, sagt Spies. In der 84. Minute erhöhte Simon Ersfeld auf 3:0. Für Salchendorf war es die erste Saisonniederlage.

1. FC Türk Geisweid – SV Setzen 0:9 (0:2). Der 1. FC Türk Geisweid ist weiterhin unter Dauerschock. Auch im Heimspiel gegen den SV Setzen waren die Gastgeber chancenlos. Bayram Basyigit (3.) und Max Hermes (20.) erzielten in der ersten Halbzeit die Tore für Setzen. Der starke Qualitätsunterschied machte sich aber erst in der zweiten Hälfte des Spiels richtig bemerkbar. Insgesamt sieben Toren schossen die Gäste, vier davon sogar in den letzten zehn Minuten. Die weiteren Torschützen sind Bayram Basyigit (54., 88.), Murat Avci von Türk Geisweid mit einem Eigentor (62.), Max Hermes (75.), Thomas Schmitz (81.), Jasper Klingelhöfer (83.) und Simon Römer (87.).

SV Fortuna Freudenberg II – TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf 2:3 (0:2). Mit diesem Auswärtssieg befreiten sich Wilnsdorfer von den Abstiegsplätzen und die Fortuna-Reserve weiter nach unten schicken. Nach Toren von André Klein (17.) und Florian Schwarz (26.) führten die Gäste 2:0 beim Pausenpfiff. In Halbzeit zwei setzte Wilnsdorf/Wilgersdorf noch einen drauf und erhöhte durch das zweite Tor von Andre Klein auf 3:0 (67.). Niklas Helsper (68.) und Marc Weller (74.) machten das Spiel noch mal spannend und verkürzten auf 2:3 – die Partie konnte die Fortuna dennoch nicht mehr drehen.

SpVg Niederndorf – SF Edertal 5:3 (1:2). Mit einem souveränen Sieg bleibt Niederndorf weiterhin auf Tabellenplatz zwei. Die Gästeführung durch Finn Kaiser (31.) konnte Andre Becker ein paar Minuten später ausgleichen (35.). Sascha Mönchs Eigentor in der 43. Minute schickte Edertal mit erneuter Führung in die Pause. Die Niederndorfer drehten das Spiel durch dien Tore von Ruben Grümbel (52.), Nils Uebach (59.) und Christopher Stötzel (64., 76.). Das Strafstoßtor der Gäste von Peter Rosenblatt (81.) hatte keinen Einfluss mehr auf den weiteren Verlauf des Spiels.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein