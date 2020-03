FC Laasphe: Sportlich passt es, doch beim Ehrenamt hakt es

Eigentlich war das zurückliegende Jahr 2019 für den FC Laasphe ein freudiges und ebenso erfolgreiches. Der Sportverein hatte mit vier Veranstaltungen sein hundertjähriges Bestehen gefeiert, was nicht nur inhaltlich mit Konzerten, Fußballturnieren für Kicker jeden Alters und einem Familientag in jeglicher Hinsicht überzeugen konnte.

Sondern auch finanziell hatte es sich für den Fußballclub gelohnt, auch wenn das definitiv nicht die Absicht gewesen sei, wie der Vorsitzende Marcel Zyber an diesem Samstag im Sportheim am Wabachstadion versicherte, da dieses Event für Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins da gewesen sei.

Sondereinnahmen füllen die Kasse

Ein schöner Nebeneffekt war es dennoch, da es trotz der Beitragserhöhung aus dem vergangenen Jahr durchaus schwierig sei, die schwarze Null zu halten, wie Kassenwart Alexander Hartnack festellte. Diese Thematik ist aber nur ein Dilemma des FC Laasphe.

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

FC Laasphe rockt den Willi - UnArt auf dem Wilhelmsplatz Anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehen des FC Laasphe spielt die Coverband UnArt auf dem Wilhelmsplatz in Bad Laasphe. Hunderte feiern mit. Foto: peter kehrle

Während der Verein nämlich aus sportlicher Sicht im Seniorenbereich durch den Zusammenschluss mit dem FV Niederlaasphe bis zum Sommer sogar noch drei Mannschaften stellte und auch im Jugendbereich dank Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen gut aufgestellt ist, mangelt es in dem 329 Mitglieder starken Verein schlichtweg am ehrenamtlichen Engagement.

Zyber meinte damit zwar nicht den Großteil der rund 40 Mitglieder, die an diesem Samstagabend den Weg ins Sportheim im Wabachpark gefunden hatten, sondern eher jene, „die heute nicht hier sind“: „Ein Verein ist immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. Keiner möchte mehr Verantwortung übernehmen, keine Zeit, Stress und andere Vorwände, und doch soll alles funktionieren. Man zahlt ja schließlich Beitrag“, erklärte der Vorsitzende bereits in seiner Begrüßung.

So blieben neben der Organisation und Durchführung des Jubiläums auch sonstige Tätigkeiten wie Bewirtung an Spieltagen oder das Bedienen auf dem örtlichen Schützenfest fast ausschließlich am Vorstand „und einer Handvoll Leuten hängen“, wie Zyber bemängelte und gleich hinterherschob: „Der Vorstand wird in Zukunft nicht mehr alle Tätigkeiten übernehmen, um die noch notwendigen Einnahmen zu generieren.“

Oliver Löhr wird zweiter Vorsitzender

Heißt im Klartext: Sollte sich dieser Zustand im Verein auch 2020 nicht ändern, stünde 2021 erneut eine Beitragserhöhung an, um das finanzielle Überleben zu sichern.

Einen ersten Schritt in Richtung personeller Entlastung gelang dem Vorstand immerhin bei den Wahlen, bei denen nach den im vergangenen Sommer privat bedingten Rücktritten von Gabi Barth (Jugendleiterin) und Gero Barth (Spielausschussvorsitzender) sowieso Umstrukturierungen geplant waren.

Marcel Zyber und Alexander Hartnack wiedergewählt

Die beiden vakanten Posten übernahmen Benjamin Sauerwald (bisher 2. Jugendleiter) und Sebastian Schneider (bisher stellvertretender 2. Vorsitzender). Diana Hoffmann trat als 2. Vorsitzende zurück, um Sauerwalds Nachfolge als 2. Jugendleiterin anzutreten und den Weg frei für ein neues Gesicht zu machen: Der Vorstand um Zyber konnte Oliver Löhr dafür gewinnen, der vorerst außerturnusmäßig für ein Jahr gewählt wurde.

Einzig das Amt als Löhrs Stellvertreter blieb vorerst vakant. Wie zu erwarten wurden zudem Zyber und Kassenwart Hartnack einstimmig wiedergewählt. Letzterer sorgte dann vor den Ehrungen noch für die letzte Warnung: „Wenn sich das Engagement im Verein nicht ändert, ist für mich in einem Jahr definitiv Schluss.“