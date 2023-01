Felix Späth bestens orientiert auf Langstrecke

Start zum Lauf über die klassische 10-km-Strecke an der Obernau: Darunter der ehemalige Wiedersteiner CVJM-Spitzenläufer Steffen Co (675), der heute in Augsburg lebt, der Hilchenbacher Raúl Valero Gallegos (971), Dominik Weise (LG Wittgenstein/983) und der Obernauer Berglauf-Spezialist Tim Dally (TuS Deuz/428).