Siegerland. Die Ausbreitung des Coronavirus zieht auch im heimischen Sport immer weitere Kreise.

Was das Handball-Zweitligaspiel des TuS Ferndorf am Freitag gegen den HSC 2000 Coburg betrifft, fällt eine endgültige Entscheidung am Mittwochvormittag. „Die treffen aber nicht wir als Verein, sondern die Kommune in enger Abstimmung mit uns“, sagte Dirk Stenger. Der Geschäftsführer der TuS Ferndorf Handball GmbH steht in ständigem Kontakt mit Bürgermeister Walter Kiss und geht jedoch davon aus, dass die Stadt Kreuztal den Erlass der Landesregierung, nach der (Sport)-Veranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern abgesagt werden müssen, umgesetzt wird. „Etwas anderes kann ich mir im Moment nicht vorstellen.“

Noch keine verbindliche Information gab es bis Dienstagabend von der Handball-Bundesliga (HBL), die den Spielbetrieb der beiden Profiligen verwaltet. Am Montag findet in Köln eine außerordentliche Liga-Tagung der HBL statt. Dort erhofft sich Dirk Stenger Aufschlüsse über das weitere Vorgehen in den nächsten Wochen. Er sagt: „In solch einer prekären Situation hätte ich mir eine frühere Tagung gewünscht.“

Im Gegensatz zur 1. Liga gibt es im Spielplan der 2. Liga noch genügend Spielraum, um etwaige Spielausfälle aufzufangen-, ist aus Dirk Stengers Sicht sogar eine Saisonverlängerung denk- und machbar. Für den TuS Ferndorf wäre dies trotzdem ein Problem, weil unmittelbar nach dem letzten Heimspiel in der Sporthalle Stählerwiese mit dem Um- und Ausbau begonnen werden sollte. Erste Vorarbeiten dafür hat es bereits gegeben. „Dann stellen sich für uns auch noch andere Fragen“, so Dirk Stenger.

Auf eine neue Situation müssen sich auch die zahlreichen Fanclubs von Fußball-Bundesligisten im Siegerland einstellen. Dass das Revier-Derby zwischen Borussia Dortmund Schalke 04 am Samstag als „Geisterspiel“ ausgetragen wird, stößt allerdings auf geteilte Meinungen. „Ein Derby ohne Zuschauer ist kein Derby. Ich finde, die DFL hätte abgesagte Spiele auch in den späten Mai oder Juni verschieben können“, sagt beispielsweise Erich Roth, Kassierer beim „Schalke-Fanclub Oberes Johannland“. Zwölf Karten standen den Schalke-Anhänger aus Netphen zur Verfügung. „Die Karten haben zwischen 45 und 64 Euro gekostet“, so Roth.

Karl Steiner ist Vorstandsmitglied im 148 Mitglieder starken „BVB-Fanclub Netpherland“ und plant die Fahrten zu den Heim- und Auswärtsspielen. „Ich hatte gerade die letzten Tickets an die Jungs verteilt – dann ereilte uns die Nachricht vom Geisterspiel“, berichtete „Carlos“ Steiner unserer Zeitung. Weil die Zahl der BVB-Fanclubs zuletzt stark gestiegen ist und die Tickets vom Verein deshalb nach einem anderen Schlüssel verteilt werden, standen den Netphern lediglich acht Karten für das Schalke-Spiel zur Verfügung. Deshalb wurde auch kein Bus gechartert.

„Mit einem Geisterspiel, gerade gegen Schalke, können wir uns natürlich nur schwer anfreunden, aber ich habe für diese Entscheidung Verständnis. Bis vor wenigen Tagen wollten wir alle das Thema Coronavirus ja nicht nahe an uns ranlassen, aber das sieht jetzt anders aus. Die Gesundheit geht vor. Es zeigt uns, wie klein wir Menschen sind und das uns Grenzen gesetzt werden.“ Karl Steiner wird sich das Revier-Derby am Samstag nun im kleinen Fankreis im privaten Umfeld anschauen – und trotz der Corona-Krise über BVB-Tore jubeln.

Auch als aktiver Läufer beim TuS Deuz ist Karl Steiner von der sich ausbreitenden Seuche betroffen: Am Dienstagnachmittag wurden die Deutschen Halbmarathon-Meisterschaften abgesagt, die am 29. März in Freiburg hätten stattfinden sollen. Ein knappes Dutzend Deuzer Läufer stecken mitten in der Vorbereitung für diese Titelkämpfe, bei denen vor allem die TuS-Mannschaften zu den Medaillenkandidaten gezählt hätten. Ob und wann die Meisterschaften nachgeholt werden, steht noch nicht fest.

Stattfinden soll nach jetzigem Stand das Nachbarschaftsderby in der Basketball-Landesliga zwischen dem TV Freudenberg und dem TV Jahn Siegen am Sonntag um 14 Uhr im Sportzentrum Büschergrund. „Wir gehen davon aus, dass gespielt wird“, sagte Freudenbergs Trainer Heikel Ben Meftah, „denn 1000 Zuschauer kommen ja auch nicht annähernd in die Halle.“ Die im Aufstiegsrennen involvierten Flecker rechnen mit rund 200 Besuchern.