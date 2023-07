Der Germainia-Doppel-Torschütze Lukas Weber (re.) enteilt dem Finnentroper Gordon Meyer. Der Vorjahressieger will seinen Titel am Sonntag gegen die Sportfreunde verteidigen.

Germanen-Cup (Teil 2) Finnentrop/Bamenohl Siegens Final-Gegner am Sonntag

Natphen-Salchendorf. Im zweiten Spiel des Freitagabends beim Germanen-Cup besiegte die SG Finnentrop/Bamenohl Gastgeber Germania mit 6:3.

Es kommt am Sonntag im Finale des Germanen-Cups von Germania Salchendorf zum Duell der Oberligisten Sportfreunde Siegen und SG Finnentrop/Bamenohl. Das Team des neuen Trainers Ibrahima Mbaye besiegte Gastgeber Germania auch in dieser Höhe verdient mit 6:3 (3:0).

Wie Trainer Thomas Scherzer bereits im Vorfeld des Turniers als vorrangiges Ziel die Vermeidung der vielen unnötigen Gegentore als eines der Hauptziele für die anstehende Landesliga-Saison genannt hatte, sollte sich am Freitagabend im zweiten Turnierspiel einmal mehr als Manko erweisen. Die im Minutentakt zwischen der 28. und 35. Minute gefangenen Treffer des allerdings auch spielerisch stärkeren Gegners aus dem Kreis Olpe waren durchaus auf Abwehrschwächen zurückzuführen. Auch Torhüter Dustin Lohmann machte bei zweien der drei ersten Treffer keine glückliche Figur.

Philipp Hennes (28., 35.) legte die 2:0-Führung vor, die Bernie Lennemann (38.) auf 3:0 ausbaute. Zwar gelang den Salchendorfern im Spiel nach vorne durchaus Ansehnliches, doch stand die Dreierkette der Gäste sicher, so dass vor der Pause nichts anbrannte für die Bamenohler.

Nachdem Julian Scheppe zehn Minuten nach der Pause auf 4:0 gestellt hatte, kam die Germania allerdings auch zu ihrem Treffer. Der Ex-Eiserfelder Lukas Weber zeichnete sich erneut aus, wie auch schon in den ersten Spielen dieser Vorbereitung. Er war auch für den zweiten Germania-Treffer zuständig, als er sich in der 77. Minute gegen drei Abwehrspieler auf engstem Raum durchsetzte. Zwar waren die Finnentroper kurz zuvor zu ihrem fünften Treffer - erneut durch Philipp Hennes gekommen - doch zeigten die Germanen, dass sie nicht gewillt waren, frühzeitig die Flinte ins Korn zu werfen. Dem eingewechselten Daniel Debus aus der zweiten Salchendorfer Mannschaft gelang in der 80. Minute sogar der dritte Treffer der „Blauen“, die auf Alexander Völkel, Marcel Rigau Badenas und Jan-Philipp Gelber verzichten mussten.

Jetzt witterten die 400 Besucher am Wüstefeld sogar noch die Chance auf die späte Wende,doch machte Gordon Meyer mit seine Treffer zum 6:3 nach 86 Minuten diese aufkeimende Hoffnung zunichte.

Germania Salchendorf: Lohmann - Houta, Bauer, Dinter, Werthebach - Vitt (46. Meiwinkel), Klöckner - Berisha (63. Debus), Cehajic (66. Özdemir), Klass /46. Mackfaye) - Weber.

SG Finnentrop/Bamenohl: Shaqiri - Santana (66. Christopher Hennes) , Kümhof, Detmer - Meyer, Herrmann - Scheppe (66. Humberg), Kümchen (55. Schrage) , Mavroudis (66. Kourumba), Philipp Hennes - Lennemann.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein