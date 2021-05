Flugsportverein Wittgenstein erhält 18.353 Euro Förderung

Schameder. Ein weiterer Sportverein aus dem Wittgensteiner Land profitiert vom NRW-Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“.

Der Flugsportverein Wittgenstein erhält 18.353 Euro aus dem Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“, welches das Bundesland NRW aufgelegt hat. Gefördert wird die energetische Modernisierung des Dachs und der Wandverkleidung an den Gebäuden am Schamederaner Flugplatz in Höhe von 18.353 Euro. Dies gab die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, am Dienstag bekannt. Insgesamt werden im Rahmen des Förderprogramms 300 Millionen Euro ausgeschüttet.

Wissen, was bei den Vereinen in Olpe und Siegen-Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den Lokalsport-Newsletter der WP anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein