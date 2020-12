FLVW erwägt freie Partnerwahl für Reserveteams im Fußball

Kaiserau Was im FLVW kontrovers diskutiert wird, könnte die Kreisligen durcheinanderwirbeln und für interessante, neue Konstellationen sorgen.

Die Neuerung, die der Westfälische Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) für die kommende Saison diskutiert, könnte den Fußball gerade in den unteren Spielklassen durcheinanderwirbeln. So sollen die zweiten (bzw. dritten) Mannschaften eines Vereins eine Spielgemeinschaft eingehen können – unabhängig davon, ob sich die jeweiligen ersten Mannschaften in einer Spielgemeinschaft befinden. Damit reagiert der Verband auf den drohenden Spielermangel im Seniorenbereich, der in den kommenden Jahren die logische Konsequenz aus der sinkenden Zahl an Jugendmannschaften resultieren wird.

Ein theoretisches Beispiel: Bisher hätten der TuS Diedenshausen und der FC Ebenau eine Spielgemeinschaft anmelden müssen, um auch mit ihren Reserveteams eine SG bilden zu können – was allerdings auf beiden Seiten kein Thema war. Hätte es die Regelung bereits zur Saison 2019/20 gegeben, wäre eine SG Ebenau/Diedenshausen in der Kreisliga D theoretisch möglich gewesen und vielleicht auch diskutiert worden, denn die „zweite Welle“ ging in beiden Vereinen mit knapper Besetzung in die Spielzeit. Diedenshausen II zog sein Team auf halber Strecke zurück, Ebenau II musste zur Rückserie ins Norweger-Modell (Spiele „Neun gegen Neun“) ummelden. Mit der Neuerung könnten beide Vereine, sofern sie es wünschen, mit einem gemeinsamen Reserveteam in der Kreisliga D starten, in der Kreisliga B aber weiter eigenständig antreten.

Dies ist im Konjunktiv formuliert, weil der Landesverband die Sache noch nicht verabschiedet hat. Marco Michel, Vorsitzender des Fußballkreises Siegen-Wittgenstein, rechnet aber mit der Zustimmung: „Es wird wohl so kommen.“ Michel wird im April bei der Abstimmung am Rande der Sitzung der Ständigen Konferenz, dem gemeinsamen Gremium des Verbandsfußballausschusses und der Kreisvorsitzenden, mit dabei sein. Worauf er seine Vermutung über den Ausgang der Abstimmung stützt? Aus dem Stimmungsbild, einerseits. Und: „Die Argumente dafür hatten mehr Gewicht als die dagegen.“

Die Absicht ist, dem Rückgang der Mannschafts- und Spielerzahlen entgegenzuwirken. Die Sorge, dass es dazu kommen wird, ist angesichts der Zustände im Jugendbereich nachvollziehbar. Wenn teilweise vier oder mehr Vereine eine (oftmals dennoch dünn besetzte) Spielgemeinschaft in der Jugend bilden, wo sollen dann die Spieler herkommen, mit denen dauerhaft auch die Reserveteams der Vereine Bestand haben können?

Nun lautet der Tenor: Eine Spielgemeinschaft ist besser als zwei Teams, die knapp nicht zustande kommen aus denen etliche Fußballer verschwinden würden, weil sie im dann riesigen Kader der „Ersten“, zumal in einer höheren Liga, wohl meist nicht mehr probieren würden. „In der Jugend ist es ja auch machbar“, sagt Marco Michel: „Und im Frauenfußball gab es schon Anfragen für eine solche Spielgemeinschaft.“

Um dem Rückzug von Mannschaften entgegenzuwirken, ist bereits vor einigen Jahren das sogenannte Norweger-Modell eingeführt werden, der bei einem engen Spielerkader in den untersten Ligen auch eine Meldung als Neuner-Team ermöglicht. In Wittgenstein ist dieses Modell durchaus ein Erfolg, weil es einige Mannschaften vor der Abmeldung bewahrt hat – und teilweise erfolgte später auch der Schritt zurück zur vollwertigen Mannschaft mit elf Spielern.

Betrachtet man den gesamten Verband, ist das Norweger-Modell allerdings nicht wirklich populär. Im Siegerland beispielsweise spielt es nur eine zu vernachlässigende Rolle. Einerseits, weil nicht selten die Ansicht geäußert wird, dass „Neun gegen Neun“ kein richtiger Fußball sei. Und, weil es viel Laufarbeit bedeutet. „Die Plätze werden ja nicht kleiner, also ist der Einzelne mehr gefordert. Gerade in den unteren Klassen ist das so eine Sache“, weiß Michel.

In Spielgemeinschaften von Reserveteams stünden vollzählige Mannschaften auf dem Platz. Doch es gibt auch kritische Stimmen zu diesem Modell. „Es ist zu befürchten, dass die Vereine sich nicht mehr so sehr um Spieler bemühen, wenn sie auch eine Spielgemeinschaft eingehen“, nennt Michel ein Argument, das häufig ja auch gegen „echte“ Fusionen ins Feld geführt wird.

Interessant: Spieler der ersten Mannschaften, die keine Spielgemeinschaft sind, sollen auch dann nach „unten“ die Reserve wechseln dürfen, wenn diese eine Spielgemeinschaft ist. Hier könnten sie also theoretisch sogar mal das Wappen des rivalisierenden Nachbarvereins tragen, falls dieser den Trikotsatz für die gemeinsame Reserve einbringt. Ebenfalls wichtig: Eine Spielgemeinschaft von Reserveteams soll nur dann gestattet werden, wenn eine gewisse räumliche Nähe vorhanden ist. Marco Michel: „Es wird also nicht dazu kommen, dass Mudersbach/Brachbach II mit Ebenau II zusammen.“