Fortuna Freudenberg freut sich auf das erste Pflichtspiel

Freudenberg. Kreispokalsieger und Bezirksliga-Vizemeister empfängt Sonntag Landesliga-Aufsteiger Ostinghausen im Westfalenpokal.

Auf geht’s in die Fußball-Saison 2023/24. Zwar noch nicht in der Meisterschaft. Aber Kreispokalsieger und Bezirksliga-Vizemeister SV Fortuna Freudenberg bestreitet sein erstes Pflichtspiel am Sonntag um 15 Uhr in der HF-Arena in der Wendlinger Straße gegen Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Ostinghausen.

„Wir freuen uns, dass auf das erste Pflichtspiel gegen einen starken Gegner. Da bekommen wir die ersten Erkenntnisse, wo wir wirklich stehen“, betont Mieke Rosenthal, der Sportliche Leiter von Fortuna Freudenberg. Mieke Rosenthal ist sich der Schwere der Aufgabe bewusst „Die sind in der vergangenen Saison souverän Meister der Bezirksliga 7 geworden. Ostinghausen hat mit Abstand die meisten Tore geschossen und stellte mit Lars Schröder den souveränen Torschützenkönig. Also schlecht sind die mit Sicherheit nicht“, schmunzelt Mieke Rosenthal.

Dazu kommt, dass die Gastgeber einige personelle Probleme haben. „Wir hatten eine sehr schwierige Vorbereitung. Durch die Aufstiegsrelegation haben wir zwei Wochen länger als die anderen, bis zum 15. Juni, gespielt. Dadurch haben einige Spieler ihren Urlaub auf ein späteres Datum umgebucht. Außerdem fehlen einige Spieler wegen Lehrgängen. Wir hatten eine extrem hohe Ausfallquote in der Vorbereitung. Auch am Sonntag werden im Westfalenpokal einige Stammspieler noch fehlen.“

Wie hoch die Hürde SF Ostinghausen sein kann, demonstrierte die Mannschaft aus dem Kreis Lippstadt-Soest am vergangenen Mittwoch. Da gewann sie im Kreispokal gegen VfJ Lippborg nach 0:1-Rückstand klar mit 6:1. Der VfJ Lippborg, amtierender Vize-Pokalsieger des Kreises Lippe-Soest hinter Westfalenliga-Aufsteiger Westfalia Soest, ist am Samstag um 14 Uhr im Westfalenpokal übrigens Gastgeber von Bezirksliga-Meister und Landesliga-Aufsteiger SV Ottfingen aus dem benachbarten Kreis Olpe.

Ostendorfs Trainer Julian Bober war mit dem Sieg beim Kreispokal-Vorjahresfinalisten sehr zufrieden. Es sei ein richtig guter guter Test gewesen. Seine Mannschaft habe 80 Prozent Ballbesitz gehabt. Einziges Manko: Seine Spieler hätten die Chancen vor der Pause besser nutzen müssen. An das Spiel wolle das Team am Sonntag im Westfalenpokal in Freudenberg anschließen.

Durchwachsene Vorrunde

Mieke Rosenthal ist optimistisch: „Wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen. Bei uns ist noch viel Luft nach oben. Die Ergebnisse in der Vorbereitung waren durchwachsen. Im Moment ist noch viel Glückssache. Wir haben aber oft eine schlechte Vorrunde und dann eine gute Meisterschaft gespielt. Das macht mir Hoffnung für die Saison. Nach dem Spiel sind wir für den Meisterschaftsstart hoffentlich etwas schlauer.“ Vom Gegner könne er leider nicht viel berichten. „Von Ostinghausen wissen wir leider nicht viel“, so Rosenthal, „wir haben uns im Internet informiert. Aber deren starke Bilanz der letzten Saison sagt schon viel aus. Trotz mehrerer Ausfälle werden wir alles versuchen, eine Runde weiterzukommen.“

Interessant ist die Partie übrigens nicht nur für Trainer, Spieler und Fans von Fortuna Freudenberg, sondern auch die von Landesligist SV Germania Salchendorf. Denn die Germania muss im ersten Meisterschaftsspiel am 13. August beim Aufsteiger Ostinghausen antreten. Mike Rosenthal schmunzelt: „Auch wenn wegen des angekündigten schlechten Wetters nicht viele Zuschauer kommen werden, aus Salchendorf werden bestimmt welche da sein.“

