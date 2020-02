In der Fußball-Bezirksliga stehen an diesem Wochenende nach Plan sieben Partien auf dem Programm, davon zwei Siegerländer Duelle.

Siegerland. Der Winter hält in diesen Tagen Einzug in der Region. Dabei soll am Sonntag die Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga fortgesetzt werden. Ob der 19. Spieltag, der mit zwei Siegerländer Duellen aufwartet, vollständig über die Bühne gehen kann, bleibt abzuwarten. Definitiv spielfrei hat turnusgemäß der TSV Weißtal.

Niederschelden - Freudenberg

Der Sportplatz am Rosengarten hat seine grüne Farbe trotz anhaltender Schneefälle noch beibehalten. „Es kommt aber aktuell noch einiges runter“, beschreibt SuS-Trainer Andreas Wieczorek die Witterungsbedingungen. So wird wohl erst kurz vor dem Anpfiff entschieden werden, ob die Partie stattfindet. „Ich gehe davon aus, dass wir spielen werden“, sagt indes Fortuna-Coach Dominic Solms. Im etwas höher gelegenen Freudenberg sieht die Beschaffenheit des Übungsplatzes ganz anders aus. Der Platz in der Wending ist gesperrt. Entsprechend kann Solms’ Mannschaft nicht trainieren. Zudem hat sich das Lazarett der „Flecker“ gefüllt.

Neben Timo Dreisbach (Entzündung im Sprunggelenk) fallen nun auch Bugra Köksal (MRT wegen Verdacht auf Meniskusschaden) und Finn Pfeifer (Kapselriss) aus. „Das ist bitter für uns, da der Kader ohnehin nicht groß ist“, bedauert der Linienchef. Doch sollte der Ball rollen, ist die Fortuna bereit. „Unsere Motivation ist es, die Fußballspiele zu gewinnen. Mit dieser Einstellung fahren wir auch nach Niederschelden“, betont Solms, dessen Team als Siebter im „Niemandsland“ der Tabelle platziert ist. Der SuS, der das Hinspiel mit 0:2 verlor, ist gewarnt und muss eine mindestens ebenso aufopferungsvolle Leistung abrufen wie beim torlosen Remis am Siepen. „Daran wollen wir anknüpfen. Wir wissen, dass Freudenberg eine gute Runde spielt und viel Qualität nach vorne hat. Da müssen wir höllisch aufpassen“, erläutert Andreas Wieczorek, der von seinen jungen Spielern ebenfalls den absoluten Siegeswillen verlangt.

Türk Geisweid - G. Salchendorf

Nach dem verdienten 4:2-Erfolg in Eiserfeld ist die Germania wieder dick im Geschäft um die Spitzenplätze der Bezirksliga. Salchendorf will angreifen und ihr Trainer Thomas Scherzer fordert: „Jetzt müssen wir eine Serie starten.“ Ganz andere Ambitionen hat Türk Geisweid, das mit einem 3:2-Sieg gegen Rüblinghausen vor zwei Wochen gut ins neue Jahr gestartet ist und sich dadurch ein kleines Polster auf die Abstiegsränge zugelegt hat.

„Wir können mit Rückenwind und Selbstvertrauen antreten. Salchendorf hat in diesem Spiel eher was zu verlieren als wir“, beschreibt Geisweids Trainer Selimbey Öztürk die Ausgangslage. Dass auf den Aufsteiger keine leichte Aufgabe wartet, steht außer Frage. Doch chancenlos sieht der Übungsleiter seine Mannschaft nicht. „Wenn wir von Anfang an sofort da sind, über die Zweikämpfe ins Spiel finden und im letzten Angriffsdrittel konsequent sind, können wir etwas mitnehmen“, so Öztürk, der sich über einen Punktgewinn freuen würde

FC Altenhof - FC Eiserfeld

„Ich bin an dem Platz in Altenhof vorbei gefahren. Da liegt richtig viel Schnee drauf“, schildert Eiserfelds Trainer Jan Fünfsinn seine Eindrücke. Nichtsdestotrotz bereitet er seine Mannschaft auf das bevorstehende Auswärtsspiel vor. „Der Gegner steht mit dem Rücken zur Wand. Ich erwarte schon, dass sie alles probieren werden. Das könnte unsere Chance sein, aber es wird ein hartes Stück Arbeit auf uns zukommen“, sagt er über die Begegnung mit dem Vorletzten. „Wir müssen einen kühlen Kopf bewahren und dagegen halten. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir gewinnen werden“, so Fünfsinn weiter.

Trotz der Heimniederlage gegen Salchendorf sind die Eiserfelder gut in Form und auf den Auswärtssieg fokussiert. Die Reise ins Sauerland kann Henry Enders, der am vergangenen Samstag bereits nach einer halben Stunde verletzt ausgewechselt wurde, nicht antreten.

Attendorn - Neunkirchen

Die Winterpause endet auch für Neunkirchen, das vor 14 Tagen noch ein spielfreies Wochenende genoss. Den Aufsteiger erwartet in Attendorn gleich zu Beginn seiner Restsaison eine große Herausforderung. Immerhin waren die Sauerländer gemeinsam mit Salchendorf und mit 44 Toren das bislang treffsicherste Team der Liga. Neunkirchen kassierte genauso viele Gegentore, weshalb das Hauptaugenmerk der Spielvereinigung auf der Defensivarbeit liegen wird.