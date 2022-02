Fortune Eike Moll mit dem Tor des Tages

Siegerland. Der SV Fortuna Freudenberg hält zumindest einigermaßen Kontakt zum Tabellenführer SV Germania Salchendorf. 1:0 gewann die Fortuna gegen Altenhof.

Drei Nachholspiele Spiele sah das Karnevals-Wochenende für die Fußball-Bezirksliga 5 vor. Durch den 1:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Altenhof verkürzte die Freudenberger Fortuna den Rückstand auf Tabellenführer Germania Salchendorf auf acht Punkte. Vorsehen muss sich der FC Eiserfeld, der in Rothemühle 3:6 verlor. Torlos trennten sich Mudersbach/Brachbach und Klafeld-Geisweid.

SV Fortuna Freudenberg - FC Altenhof 1:0 (0:0). „Das war ein typisches 0:0-Spiel“, fasste Fortuna-Trainer die 90 Minuten in der Wending am frühen Sonntagabend, als es schon empfindlich kühl in Büschergrund geworden war. Dennoch überwog nach dem Schlusspfiff natürlich die Freude bei den Gastgebern, dass es nach der unglücklichen 2:3-Niederlage im Ottfingen-Spiel und den Platzverweisen für Dustin Holzhauer und Steffen Freitag, die diesmal natürlich nicht dabei sein konnten, wieder drei Punkte gab, die den auf elf Zähler angewachsenen Rückstand gegenüber der Germania aus Salchendorf wieder etwas schmälerte. Vor dem Top-Duell am kommenden Sonntag am Wüstefeld liegen die Freudenberger jetzt acht Punkte hinter dem Spitzenreiter. Dominik Solms musste auch auf den etatmäßigen Torhüter Maximilian Schuppener verzichten, der gegen die Altenhofer von Nachwuchs-Mann Johannes Engel ersetzt wurde. Er überzeugte bei seinem Debüt in der ersten Mannschaft und half in der Schlussphase der Partie den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Das Goldene Tor für die Fortuna erzielte Eike Moll in der 80. Minute - bezeichnend für die nicht auf sonderlich hohem Niveau stehende Partie - nach einer Standardsituation. Jann Ochyra hatte den Eckball vors Tor geschlagen. Glück hatten die Gäste ansonsten in der ersten Minute, als Kim Küchler nur Aluminium anvisierte.

Freudenberg: Engel - Ochyra, Küchler (60. Wiesemann), Moll, Freitag, Bley, (87. Pfeiffer) Cimen, Schnittchen, Kursch, Weber (60. Köksal), Andrick.

SG Mudersbach/Brachbach - VfL Klafeld-Geisweid 0:0. Mit praktisch dem letzten Aufgebot liefen die Gastgeber auf dem Mudersbacher Dammicht auf, wo der schwer bespielbare, seifige Hybridrasen das seine dazu tat, dass es eine Partie ohne großartige Höhepunkte wurde. SG-Trainer Stefan Häßler, neben den Altherren-Kickern Florian Kopfer und Christian Pfeifer auf der Ersatzbank (Häßler: „Zum Glück musste ich nicht mit ran...“) musste kurzfristig auf zwei Corona-Infizierte verzichten. Zwei weitere gerade Genesene kamen frisch aus der Quarantäne und mühten sich eine halbe Stunde. Da die „Fürsten“ ähnliche Probleme hatten und zudem nach dem 3:6 vergangene Woche gegen Rothemühle noch reichlich „verschnupft“ waren, war kaum ein fußballerischer Leckerbissen zu erwarten. Aber fast hätte sich der VfL noch über ein kurioses Eigentor der Gastgeber freuen dürfen. Bei einem Rückpass auf Torhüter Jonas Prudlo verlor der auf glattem Geläuf den Halt und strauchelte. Gut aus SG-Sicht, dass Malte Döbbelin zurückgeeilt war und den Ball noch vor Überschreiten der Torlinie klären konnte. Auf der Gegenseite sorgte ein Distanzschuss der Fusionsmannschaft für etwas Abwechslung im insgesamt tristen Geschehen. „Ich denke, wir können in unserer Position eher mit diesem Punkt leben als die Klafelder“, so Stefan Häßler nach dem Sclusspfiff. Immerhin beträgt der Vorsprung der Siegtaler bei zwei weniger ausgetragenen Partien zwei Punkten“.

Mudersbach/Brachbach: Prudlo - Döbbelin, Patrick Farnschläder, Maag, Marcel Farnschläder (45. Schmidt), Schultz, Klein (74. Kopfer), Dietzemann (90. Pfeifer), Omlor, Vitt (65. Füllengraben), Schütz. - Klafeld-Geisweid: Hofmeister - Koelsch, Mackfaye, Hirth, Groos (89. Dadasli), Dreisbach, Alperen (30. Kocher), Schmidt, Schutte, Treude, Mroß.

SV Rothemühle - FC Eiserfeld 6:3 (3:2). Es hätte das Spiel des Eiserfelder Kapitäns Marius Dreker werden können. Die Partie am Rothenborn, wiederholt ausgefallen und neu angesetzt, benötigte vier Fehlversuche, um im fünften zu „zünden“ und ein wahres Feuerwerk an Treffern zu bieten. Zwei ziemlich schnelle hatte der Gast erzielt - und zwar durch Dreker. 17. (Foulelfmeter an Marc-Steffen Freund) und 18. Minute: Der FCE liegt 2:0 vorne. Doch wie schnell so eine Doppelführung Makulatur sein kann, sollte sich noch zeigen: Oliver Lips schaffte den Anschluss, Moritz Schweitzer gleicht aus und Steffen Schuchert bringt Rothemühle in Front. Und das alles binnen acht Minuten - zwischen der 22. und 30. Zeigerumdrehung. Ungläubiges Kopfschütteln bei Eiserfelds Coach Jan Fünfsinn ob der Fehler in der Defensive. Doch der wieder Hoffnung, als Dreker mit seinem dritten Treffer (58.) seine Farben wieder zum Ausgleich schoss. Das war es aber dann mit der Eiserfelder Herrlichkeit. Zwar gab es kurz darauf eine Riesen-Chance, sogar wieder in Führung zu ziehen, doch als daraus nichts wurde, gehörte das Spiel den Gastgebern, die vor einer Woche mit dem selben Ergebnis beim VfL Klafeld-Geisweid gewonnen hatten, also für ein gewisses Spektakel in ihren Auftritten gut sind. Der FC Eiserfeld bekam es in den letzten 22 Minuten zu spüren. Schweitzer, schon zum 2:2 erfolgreich, bringt die Gastgeber nach vorn (68.) und trifft auch fünf Minuten vor dem Ende zum 5:3. Natürlich die Entscheidung, aber noch nicht genug in Sachen Rothemühler Torjubel. Denn Kerim Sahli, legte noch das 6:3 (88.) nach.

Eiserfeld: Hoffmann - Bell, Eckhardt, Kirsch, Freund, Till Jäger, Dreker, Felix Jäger (46. Kohn), Krause (46. Weber), Enders (46. Stamm), Schürbusch (75. Sönnichsen).