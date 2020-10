Frauen-Kreispokal: TuS Dotzlar mit wehenden Fahnen raus

Isabell Kroh hat maßgeblichen Anteil am Pokalkrimi in Dotzlar. Ihre beiden Treffer vom Punkt hätten beinahe das Elfmeterschießen gegen die SpVg Bürbach bedeutet, doch der Bezirksligist schlug mit dem Abpfiff nochmals zu.

Setzen/Dotzlar. Die Frauen des TuS Dotzlar scheiden nach großem Kampf im Kreispokal aus. Der Favorit SV Schameder setzt sich hingegen mit Mühe in Setzen durch.

Im Fußball-Kreispokal der Frauen hat der SV Schameder das Halbfinale erreicht.

SV Setzen - SV Schameder 1:3 (1:1). Beim Tabellenführer der Kreisliga A mussten die Frauen des SV Schameder erheblich für ihren Pokalsieg arbeiten. Zwar hatte Laura Nipko die Favoriten aus Wittenstein in Führung gebracht (5.), doch der SV glich durch Vanessa Holtkamp postwendend aus (15.). Im zweiten Durchgang war es erneut Nipko (53.), die den SVS auf die Siegerstraße brachte. Pia Hofius entschied die Partie schließlich mit dem frühen 3:1 (67.). „Es war eine Teamleistung gegen einen starken Gegner. Zum Schluss hatten wir aber mehr Luft“, so SVS-Co-Trainer Jens Nipko. Schameder trifft im Halbfinale auf den Sieger des Spiels zwischen dem SV Feudingen und Fortuna Freudenberg, das heute aber ausfällt.

TuS Dotzlar - SpVg Bürbach 2:3 (0:2). Bezirksligist Bürbach rettete sich mit der letzte Aktion des Spiels, einem Schuss unter die Latte, vor dem Elfmeterschießen. Die SpVg war zunächst das stärkere Team, ging nach einem abgewehrten Freistoß und mit einem Aufsetzer 2:0 in Führung. Am Ende der 1. Halbzeit kam Dotzlar stärker auf und knüpfte daran in der zweiten Hälfte an. Isabell Kroh glich durch zwei Elfmetertore nach Fouls an Celine Wirth und Tanja Weller zum 2:2 aus – und nur zwei Pfostentreffer sowie eine starke Parade von Nadine Krähling verhinderten das 3:2 für den TuS. Bürbach trifft entweder auf Ebenau oder die SF Siegen.