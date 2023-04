Frauenfußball: Ein knapper Heimsieg und ein Auswärts-24:0

Wittgenstein. Während Dotzlar Fußballerinnen in der Pizzeria gewannen, freuten sich die B-Juniorinnen des TuS auf dem Platz über den zweiten Saisonsieg.

Vier von fünf Wittgensteiner Frauenfußballteams haben am Wochenende Grund zum Feiern gehabt. Allen voran der FC Ebenau. Das Geschehen im Überblick.

Bezirksliga: SVS dreht 1:2 in Sieg

SV Schameder – TuS Voßwinkel 3:2 (1:1). Beim SV Schameder freute sich Jacqueline Giebel über einen Sieg des Willens. „Nachdem wir in den letzten Spielen Mentalität vermissen ließen, war es wirklich stark, wie wir uns nicht aufgegeben und belohnt haben“. Gegen den Abstiegskandidaten aus Vosswinkel kam es zu einem klassischen „Sechs-Punkte-Spiel“, bei einer Niederlage hätte sich die Tür zum Tabellenkeller bedenklich geöffnet.

Umso mehr atmete Giebel auf: „Der Sieg war unfassbar wichtig!“ Nachdem Emelie Schwarz die Führung erzielt hatte, geriet der SVS noch vor der Pause mit 1:2 in Rückstand. Mit dem Wiederanpfiff zeigten die Hausherrinnen aber Moral und drehten das Spiel binnen einer Minute durch Marie Elisabeth Koch nach einem feinen Schnittstellenpass (78.) und Jacqueline Giebel per Kopf (79.).

A-Kreisliga: OB-Aufholjagd nicht gekrönt

VfB Wilden – FC Ebenau 0:24. Nachdem Wilden zuvor nur 0:1 gegen SF Siegen II verloren hatte, wollte es der FCE zunächst abwartend versuchen. Doch schon nach fünf Minuten führten die Wittgensteinerinnen nach einem Angriff über die Außenbahn. Danach brachen alle Dämme, bis zur Halbzeit stand es 11:0. Trainer Jörg Mengel konnte sich das Gesamtbild auch nicht erklären, obgleich Wilden unter anderem ohne etatmäßige Torhüterin auskommen musste: „Die wehrten sich überhaupt nicht und haben nur ein einziges Mal aufs Tor geschossen. Aktuell stimmt da offenbar etwas nicht.“ Neben zwei Eigentoren gehörten Emma Möldner, Marie-Christin Becker (2x), Sonja Feldbusch (3x) sowie Tessa Grauel und Theresa Womelsdorf mit je acht Treffern zu den Torschützinnen.

TSV Saalhausen – SV Oberes Banfetal 3:2 (2:2). In der ersten Halbzeit war Oberes Banfetal das bessere Team, doch beim Gegner jeder Schuss ein Treffer. Das 1:0 für Saalhausen war laut Trainer Tobias Reuter „halb Flanke, halb Torversuch, in jedem Fall aber ein Sonntagsschuss.“ Kurz darauf lag sein Team sogar mit 2:0 hinten, konnte aber durch Hanna Jacobi (28.) und Laura Franz (40.) noch vor der Pause verdient ausgleichen. „Wir waren leider wieder dünn besetzt und konnten in Halbzeit zwei keinen frischen Wind erzeugen“, schildert Reuter den weiteren Verlauf, ehe sein Team in Minute 87 den Knockout kassierte. „Das war nochmal eine Niederlage, die besonders wehtat. Trotzdem haben wir nach den letzten Rückschlägen gemerkt, dass bei uns noch was geht“, so Reuters Fazit.

TuS Dotzlar – SF Siegen II kampflos (Wertung 2:0). Gegen den Tabellenvierten durfte sich der TuS Dotzlar drei „unsportliche“ Punkte einstreichen. „Wir saßen am Freitagabend mit der Mannschaft bei unserem Sponsor in der Pizzeria Roma, als das Spiel wegen Personalmangel abgesagt wurde“, erzählt Thorsten Gans. Siegen hatte unter anderem verletzungsbedingt zu wenig Spielerinnen parat, zudem wegen einer Konfirmation bereits vor zwei Monaten um eine Spielverlegung gebeten. Rein sportlich gesehen sei dies aber schade, so Gans: „So haben wir diese Saison gar nicht gegeneinander gespielt, da wir aufgrund einiger Corona-Fälle das Hinspiel in Siegen nicht bestreiten konnten.“

B-Juniorinnen: TuS gibt „rote Laterne“ ab

TuS Dotzlar – SV Germania Salchendorf 5:2 (1:1). Durch den verdienten Sieg tauschte Dotzlars Nachwuchs mit Salchendorf den letzten Tabellenplatz. Die geschlossene Mannschaftsleistung drückte sich auch in fünf verschiedenen Torschützinnen aus: Adina Marie Hagn, Leonie Jolin Dörnbach, Milane Surek, Amela Sufaj und Jule Radomski. „Wir sind sehr zufrieden mit der Leistung, alle haben sich für einander eingesetzt. Für die Moral und den Ehrgeiz kam der Sieg genau richtig“, so Trainer Dußat.

