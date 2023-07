Kommentar Frauenfußball in Siegen: Ein Tod auf Raten

Siegen. Der Rückzug aus der Regionalliga könnte der Anfang vom Ende des höherklassigen Frauenfußballs in Siegen sein.

In wenigen Wochen beginnt die Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft zählt zum Favoritenkreis, spielt inzwischen attraktiveren Fußball als die Männer. Die Frauen-Bundesliga boomt, der VfL Wolfsburg schnupperte am Champions-League-Pokal. Also alles gut im deutschen Frauenfußball?

An der Spitze vielleicht, aber an der Basis sieht es vielerorts viel mauer aus. Dies trifft auch den Fußballkreis Siegen-Wittgenstein zu, der nun sein Aushängeschild verliert. Der Rückzug der Sportfreunde Siegen aus der Regionalliga West ist nicht nur für die Betroffenen, sondern für den gesamten Frauenfußball im Kreis ein harter Schlag und beweist einmal mehr, dass die Ressourcen in der Region sehr begrenzt sind. Dass die Sportfreunde Siegen zur Saison 2024/25 eine für die Westfalenliga konkurrenzfähige Mannschaft aufbauen können, ist unwahrscheinlich, der Tod auf Raten des höherklassigen Frauenfußballs im Leimbachstadion scheint somit eingeleitet.

Allerdings ist ein Teil des Problems auch hausgemacht. Von einer markanten Unterstützung des Vereins für die Frauenfußball-Abteilung war wenig zu spüren, manifestierte sich der Eindruck von einer alleine gelassenen Abteilung, die quasi für sich selbst sorgen und den Großteil der nicht gerade unerheblichen Kosten in der Regionalliga alleine schultern musste. Dieses Dilemma hat sich nun auf eine Weise erledigt, die man sich bei den Sportfreunden so nicht gewünscht hat, dass aber nach dem Ausbluten des Kades und wegen fehlender Alternativen nahezu zwangsläufig war.

Es bleibt die Hoffnung, dass sich in der „zweiten Welle“ und bei den in die Bezirksliga aufgestiegenen B-Juniorinnen Talente entwickeln, um langfristig wieder eine Perspektive für höherklassigen Frauenfußball in Siegen zu schaffen.

