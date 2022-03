Frost und Corona: Spielausfälle in vielen Fußball-Ligen

Siegen-Wittgenstein. Im Amateurfußball fallen erneut etliche Spiele aus. In den Kreisligen sind fünf Partien aus unterschiedlichen Gründen betroffen.

Die weiterhin sehr dynamische Lage in der Coronapandemie und die winterliche Witterung haben erneut für viele Spielausfälle im Amateurfußball gesorgt. In der Fußball-Landesliga wurden ebenso drei Spiele wegen einer Häufung von Coronainfektionen abgesetzt wie in der Fußball-Bezirksliga 4 – dort fiel am Sonntag auch die Partie des TuS Erndtebrück II aus, der beim TuS Oeventrop hätte antreten sollen, weil im Kader der Blau-Weißen die für eine Absage notwendigen drei nachgewiesenen Fälle erreicht wurden.

Auch der TSV Aue-Wingeshausen musste seine Partie in der Kreisliga B2 gegen die SpVg Kredenbach/Müsen absagen. Der zweite Spielausfall in der B2 war dem weiter gefrorenen und partiell von Schnee bedeckten Platz des TuS Diedenshausen geschuldet. In der Kreisliga D3 wurde auch die Partie des SV Schameder II gegen den VfL Girkhausen – laut SVS auf Wunsch der Gäste – wegen des gefrorenen Platzes nicht angepfiffen.

Im Siegerland mussten die SG Oberschelden (Kreisliga B1) und der FC Eiserfeld II (Kreisliga C1) jeweils coronabedingt ihre Partien absagen. Die Termine für die Nachholspiele stehen jeweils noch nicht.

