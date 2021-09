Frühzeitige Trainerwechsel – ein ganz schmaler Grat

Pass in die Gasse #291

Der SV Netphen trennt sich nach nur drei Spieltagen von seinem Trainer. Unser Kolumnist sieht darin nichts Waghalsiges – ganz im Gegenteil.

Spitzt man bei fußballerischen Themen gerade die Ohren, so schallt laut über die Siegquelle ein Paukenschlag aus Netphen. Zumindest ist das der Begriff, der die allgemeine Verwunderung über die Entlassung des Trainers Stephan Schwarz nach dem dritten Spieltag beschreibt. Doch ist eine solche Handlung wirklich so überraschend?

Das Fazit geht jedenfalls nicht auf, wenn ausschließlich die drei Niederlagen der ersten drei Partien angeführt werden. Denn dass nicht nur Schwarz, sondern mit Marco Schneider auch der sportliche Leiter gehen muss, weist auf Probleme hin, die bereits in der Vorbereitung ihren Anlauf genommen haben müssen. Es scheint daher viel mehr so, als habe der SV Netphen keinen Paukenschlag vorgenommen, sondern wohlbedacht gehandelt.

Einzementierte Trainerstühle

Und wann ist schon ein geeigneter Moment, um den Trainer zu wechseln? Ist es nicht gerade im Amateurfußball so, dass viel zu oft zu lange der Trainerstuhl einzementiert wird statt mit klarem Blick an ihm zu sägen?

Wir Journalisten nehmen ja ganz gerne den fünften Spieltag als obligatorischen Zeitpunkt, um das erste Mal Bilanz zu ziehen. Erfahrungsgemäß ist dann der Karren jedoch schon so tief im Dreck, dass sich auch in den nächsten fünf Spieltagen kaum etwas ändert – dafür geben Kader und Taktik meist zu wenig Flexibilität her. Dann doch lieber Offensichtliches quittieren und einen frühen Schnitt wagen. Ein schmaler Grat, dem sich der SV Netphen gestellt hat. Hoffentlich muss sich diesem bald nicht auch der SV Feudingen (0 Punkte, 0:10 Tore) stellen.

