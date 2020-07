Für den Verband eine Chance zum Entschleunigen

Wie werden die 33 Teams in der D-Kreisliga aufgeteilt? Bei einer breiten Palette an Modellen sieht unser Kolumnist nur eine sinnvolle Lösung.

Ganze 33 Mannschaften wurden also für die kommende Saison in der D-Kreisliga gemeldet. Eine für diese Liga beträchtliche Schnapszahl, wunderbar durch drei teilbar und in pandemischen Zeiten, inmitten komplexer Diskurse, auch eine dankbare. Da nämlich obendrein zehn Teams aus Wittgenstein und 23 aus dem Siegerland kommen, zeigt sich auch die geographische Handhabe recht freundlich. Zwei Staffeln mit Zwölfer-Schlüssel auf der einen, eine Staffel mit zehn Teams auf der anderen, der Wittgensteiner Seite. Alles könnte so einfach sein.

Doch gehen den Verantwortlichen des FLVW-Kreises 28 auch andere Modelle durch den Kopf. Schließlich ist wegen des Coronavirus dieses Mal alles anders und durch mehrere Nenner teilbar, darunter Belegung der Sportplätze, mögliche Englische Wochen oder eine verhältnismäßig lange Winterpause.

Aber meine Damen und Herren, was spricht denn zum Beispiel gegen eine längere Winterpause? Wir reden hier von der untersten Spielklasse des Fußballs. Ja, die Pause würde dann voraussichtlich von November bis April dauern. Aber welchen Spieler stört das wirklich und vor allem: Wer will schon das Gegenteil?

Nach all dem Druck, den überstürzten Entscheidungen und dem engen Korsett möglicher Szenarien, sollte der Verband die Chance zum Entschleunigen wahrnehmen. Es reicht aus, dass in professionellen Ligen der rote Stift teils täglich neu angespitzt werden muss. Wer in der Kreisliga D den gleichen Termin-Fahrplan durchboxen will wie ebendort, hat den Amateurfußball leider nicht verstanden.

