Pass in die Gasse #247 Fußball als ästhetische Praxis beim TuS Erndtebrück

Du gewinnst 3:0 und dein Trainer sagt: „Das war gar nichts.“ Warum diese Handhabe für die A-Jugend des TuS richtig ist, erklärt unser Kolumnist.

In dem Buch „Poesie des Fußballs“ schrieb ich einmal, dass der Fußball in den Siebzigern zu einer ästhetischen Praxis wurde und erst dank des „Totalen Fußballs“ von Rinus Michels, Johan Cruyff und Co. als solche anerkannt wurde: „Wie Tänzer gruppieren sich die Körper auf dem Platz fortlaufend neu.“ Ein Sieg allein reichte nicht mehr aus, vor allem schön herausgespielt sollte er sein. Genau das lernt derzeit auch die A-Jugend des TuS Erndtebrück.

Eberhard Stötzel (Mitte, stehend) mit den A-Jugend-Spielern des TuS Erndtebrück bei der Spielanalyse. Die fällt eher kritisch aus. Das Foto zeigt eine Situation nach dem Spiel gegen den SV Brilon. Foto: Florian Runte

Nach dem 3:0 gegen die JSG Lenhausen/Rönkhausen/Finnentrop/Bamenohl sagte TuS-Trainer Eberhard Stötzel: „Ich dachte wir wären spielerisch schon weiter. Aber das war heute gar nichts. Wir haben uns den Sieg erkämpft und nicht erspielt.“

„Hauptsache drei Punkte“ gilt noch früh genug

Den Unterschied zwischen Kampf und Spiel kennt Stötzel als ehemaliger Verbandsliga-Kicker des SV Langenau ziemlich gut, ein Auge für die richtige Spielanalyse muss ihm niemand mehr beibringen. Die Frage ist vielmehr: Was will ich mit einer Jugendmannschaft erreichen?

Die Antwort liegt in der Philosophie der Fußballabteilung. Beim TuS Erndtebrück ist das Heranführen an die Senioren selbsterklärend. Deshalb hilft es niemandem, wenn spielerische Defizite unter den Tisch gekehrt werden. Das Credo „Hauptsache drei Punkte“ wird die jungen Spieler noch früh genug ereilen. Bis dahin sollten sie Fußball als „ästhetische Praxis“ und nicht als mühsamen K(r)ampf verstehen, nur so können sie bei den Senioren höherklassig anklopfen. Eberhard Stötzel ist für diese Entwicklung verantwortlich – ein 3:0 gegen den Tabellenvorletzten können andere feiern.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.