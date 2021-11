Pass in die Gasse #303

Pass in die Gasse #303 Fußball am 4. Advent: mit der D-Liga kann man es ja machen

Der SV Feudingen III und Oberes Banfetal II sollen tief in der Winterpause ihr Spiel nachholen. Bei unserem Kolumnisten löst das Stirnrunzeln aus.

Bereits am vergangenen Spieltag fielen erste Partien wegen des winterlichen Wetters aus. Auf dem Platz des SV Schameder zum Beispiel hatte sich eine Schneedecke abgelegt, die einem großen weißen Teppich glich, die Partie gegen die Reserve der Sportfreunde Birkelbach hätte bestenfalls durch eine Schneeballschlacht entschieden werden können. Und das ist zu diesem Zeitpunkt in Wittgenstein wahrlich nichts Neues, jedes Jahr müssen dann Begegnungen verschoben werden. Die einzige Hoffnung ist für die Beteiligten, dass nicht allzu viel ausfällt – damit in der Osterzeit nicht mehr Pflichtspiele als Trainingseinheiten im Terminplan stehen.

Ein kühner Plan

Nun gab der Verband bekannt, dass die bislang vier abgesagten Spiele der Kreisliga B am 6. Februar, also eine Woche vor dem Restrundenstart stattfinden sollen. Schon das ist ein ziemlich kühner Plan, ist der Beginn des Februars schließlich nicht für sein karibisches Antlitz bekannt. Aber ok, einen Versuch ist es wert.

Gibt es ein Wiedersehen am 19. Dezember? Alexander Einloft (rechts) vom SV Oberes Banfetal II und Jörn Schneider vom SV Feudingen III im Sprintduell. Foto: Florian Runte

Eine Spielverlegung ist jedoch dabei, da fällt auch dem lockersten Hobbykicker die Schneeschaufel aus der Hand. Der SV Feudingen III und Oberes Banfetal II sollen sich am vierten Advent (19. Dezember) noch einmal gegenüberstehen. Unterste Spielklasse, der Vorletzte empfängt den Letzten der Tabelle, die Gäste wären eigentlich jetzt schon in der Winterpause, der SV hätte ab dem 6. Dezember „Ruhe“. Da darf schon einmal nachgefragt werden, auf welchen Argumenten eine solche Ansetzung basiert. Hauptsache das Ganze irgendwie durchprügeln, mit der D-Liga kann man es ja machen.

