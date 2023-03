Fußball: Beide Regionalligisten müssen passen

So präsentierte sich die Herkules-Arena in Kaan-Marienborn am Samstagvormittag.

Siegerland. Die Heimspiele des 1. FC Kaan-Marienborn und des TSV Steinbach Haiger sind abgesagt worden.

Herrlicher Sonnenschein, trotzdem kein Fußball - am Samstagmittag wurde zunächst das Heimspiel des Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger gegen Wormatia Worms abgesagt.

Wenige Minuten später sperrte die Stadt Siegen die Herkules-Arena, so dass auch die Partie in der Regionalliga West zwischen dem 1. FC Kaan-Marienborn und dem 1. FC Düren nicht stattfinden kann. Beide Spiele sollten am Samstagnachmittag stattfinden. Durch den erneuten Wintereinbruch am späten Freitagabend und in der Nacht zu Samstag hatte sich eine Schneedecke auf den Plätzen gebildet.

Nachholtermine stehen für beide Spiele noch nicht fest.

