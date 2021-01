Fußball-Bezirksliga: FC Eiserfeld sorgt für Klarheit

Jan Fünfsinn steht auch in der Saison 2020/2021 als Trainer des FC Eiserfeld an der Seitenlinie.

Eiserfeld. Nach Salchendorf und Niederschelden hat auch der FC Eiserfeld in der Trainerfrage Klarheit geschaffen. Darum bleibt Trainer Fünfsinn.

Fußball-Bezirksligist FC Eiserfeld hat die aktuelle Zwangspause genutzt und die Planungen für die kommende Spielzeit vorgenommen. So wurde der Vertrag mit Cheftrainer Jan Fünfsinn und seinem Co-Trainer vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert. Fünfsinn geht im Sommer somit in seine dritte Spielzeit bei den Siegerländern.

Auch Co-Trainer und Betreuer bleiben

„Ich freue mich über die Vertragsverlängerung. Unsere erste Saison wurde schlussendlich abgebrochen, jetzt sind wir aktuell wieder in einer Zwangspause. Ich bin motiviert, mit der Mannschaft wieder angreifen zu können, sobald es die Gesundheitslage zulässt. Wir haben gemeinsam noch viel vor. Die Trainingsbeteiligung ist immer hoch und die Stimmung gut“, so Jan Fünfsinn. Nach Platz neun in der abgebrochenen Saison 2019/2020 steht die Mannschaft in der unterbrochenen Spielzeit 2020/2021 auf einem Mittelfeldplatz. Neben Fünfsinn setzen auch Co-Trainer Christian Aehl und Betreuer Patrick Theis ihr Engagement fort.

Nur Torwart Jannik Löhr geht

Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen konnte auch die Kaderplanung vorangetrieben werden. Bis auf Torwart Jannik Löhr hat der komplette Kader die Zusage für die kommende Spielzeit gegeben. Löhr verlässt aus privaten Gründen die Region und steht somit nicht mehr zur Verfügung.