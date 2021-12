Fußball: Ein Elfmeterpfiff und die Folgen

Siegerland. Beim Fußball-Oberligisten 1. FC Kaan-Marienborn haderte man mit einem entscheidenden Schiedsrichterpfiff. Neues gibt es vom FC Freier Grund.

Elfmeter - nicht gegebene und gegebene - sind derzeit in aller Munde. Das Gerede darüber startet in der englischen Premiere League und findet über die Bundesliga ihren Weg bis in die Niederungen des Fußballs und in unsere Breiten. Betroffen sind oft die Gegner von Spitzenklubs. So waren es in England zum Beispiel eher harmlose Vergehen, die Manchester City, Chelsea und Liverpool, also der Tabellenspitze im Dreierpack, zu Siegen verhalf. In München beklagten die Mainzer zugedrückte Schiedsrichter-Augen auf dem Rasen und am Videobildschirm im Kölner VAR-Keller, als das vermeintliche Upamecano-Vergehen nicht als solches gewertet wurde.

Mehr Werbeflächen als Ergebnis-Service: Die neue Anzeigetafel in der Herkules-Arena Foto: Carsten Loos

Da mochte man dann auch in Kaan-Marienborn nicht schweigend über die Elfmeter-Entscheidung von Schiedsrichter Johannes Liedtke hinweg gehen, der den Pressschlag von Arthur Tomas mit dem Münsteraner Nick Selutin als strafstoßwürdig erachtete und den jungen Preußen damit zum Punktgewinn verhalf. Die Diskussionen der Protagonisten nach dem Schlusspfiff auf dem Spielfeld und auf den spärlich besuchten Rängen in der Herkules-Arena belegen, wen man letztlich für den gescheiterten Vorstoß der Käner in Richtung erstem Tabellenplatz in der Oberliga verantwortlich machte. Kaan-Trainer Thorsten Nehrbauer drückte seine Verwunderung über den Pfiff nach dem Spiel so aus: „Meine aktive Zeit im Fußball liegt zwar schon ein paar Jährchen zurück, aber wenn man heute ohne Zweikampf spielen soll und dann solche Elfmeter gepfiffen werden, dann bin ich wohl im falschen Film.“ Anfechtbar sind solche Dinge nicht, also ist am Resultat nichts zu rütteln. Beschäftigen wir uns daher mit anderen Tatsachen. Mit einer Neuerung auf dem Kaan-Marienborner Sportplatz zum Beispiel. Da hätten es die Verantwortlichen bei der Premiere der neu installierten Anzeigentafel zwar lieber gesehen, wenn sie statt des 1:1 ein 1:0 oder gar höheres Resultat für die eigenen Farben präsentieren können, doch die Zahlen lügen in diesem Fall nicht.

Neuer Termin Mit TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf gegen den SV Setzen fiel nur eine Partie des 18. Spieltages in der Kreisliga A aus. Es gibt schon einen neuen Termin: Mittwoch, 2. März, um 19 Uhr am Höhwäldchen.

Lügen gestraft wurde der Sportplatz-Besucher, der sich in der Pause dieses Oberliga-Spiels in die lange Schlange am Käner Sportheim einreihte, um sich von der schleppend dahinziehenden Waffelproduktion zu überzeugen. Die Halbzeitpause verstrich, der Blick der Wartenden wanderte vom glühenden Eisen über die Schulter in Richtung Kunstrasen: „Ich glaube, die schießen heute kein Tor“, so sein Kommentar. Der zweite geduldig Harrende in der Schlange setzte einen drauf: „...und der Hammel schon gar nicht.“ Kaum gesagt, schallte die Tormelodie über die Verstärker-Anlage, das Käner 1:0 war gefallen. Durch wen? Daniel Hammel natürlich. Bei solchen Prognosen und der prompten Widerlegung hätte die Schlange vor dem Waffeleisen ruhig noch länger sein und auf positive Resultate warten können.

Was positive Resultate angeht, tat sich die gesamte Oberliga-Spitze an diesem 16. Spieltag schwer. Offenbar wollte kein Team als Spitzenreiter aufs neue Jahr warten. Die SG Wattenscheid 09 war am Freitag der Vorreiter mit dem 1:1 gegen die SpVgg Vreden, die Käner machten es ihnen nach, da durfte auch das Paderborner Nachwuchsteam nicht fehlen, das sich mit einem 2:2 bei der SG Finnentrop/Bamenohl begnügen musste. Der FC Gütersloh verlor sogar beim SV Schermbeck, so dass sich die Top vier eine Blöße gaben. Da eben keiner wollte, blieb alles beim alten, ziehen die Bischofsstädter von der Spitze ins Jahr 2022. Mit sechs Unentschieden aus neun Partien war dieser Spieltag kurios.

Marco John ist nicht mehr Trainer des Bezirksligisten FC Freier Grund. Er zieht sich aus beruflichen Gründen zurück. Foto: Rene Traut

In der Bezirksliga 5 verpasste der FC Freier Grund, den Anschluss an den Nichtabstiegsbereich herzustellen, ist mit weiter elf Punkten auf Rang 13 zu finden, dem voraussichtlich ersten Abstiegsrang. Das 2:5 gegen den SC LWL 05 war übrigens die zweite 2:5-Niederlage in Folge. Schon beim SV Ottfingen eine Woche zuvor hatten die Südsiegerländer in dieser Dimension verloren. Am Sonntag stand Trainer Marco John schon nicht mehr am Spielfeldrand, um seine Mannschaft anzutreiben. Der Coach, der diesen Posten erst zu Beginn dieser Saison von Isni Balijaj übernommen hatte, zog sich zurück – wie es hieß aus beruflichen Gründen. Weil John angekündigt hatte, über die laufende Saison hinaus nicht als Trainer zur Verfügung zu stehen, sorgte der Vorstand schnell für Fakten und inthronisierte die bisherigen Co-Trainer Adrian Feckler und Sven Hinkel als neues Interimsduo. Beide werden die Mannschaft auch im Nachholspiel am Sonntag beim SV Rothemühle betreuen. In der Winterpause wollen die Verantwortlichen dann einen neuen Cheftrainer finden.

Nur vier von acht Spielen konnten am vergangenen Wochenende über die Bühne gebracht werden. Auf den höher gelegenen Plätzen verhinderte eine dünne Schneeschicht die Austragung. „Ich setze die ausgefallenen Partien für das neue Jahr an“, sagte Staffelleiter Mustafa Tekir (Herscheid) auf Nachfrage dieser Zeitung. Er favorisiert den 6. Februar, also eine Woche vor dem Beginn der Rückrunde. Alternativtermin wäre der 30. Januar. Es sind diese Partien, die neu terminiert werden müssen: SV Rothemühle gegen FC Eiserfeld, RW Lennestadt/Grevenbrück gegen VfR Rüblinghausen, SG Mudersbach/Brachbach gegen VfL Klafeld-Geisweid und SV Germania Salchendorf gegen den TuS Plettenberg. Und weil dies so ist, gehen die Germanen als Spitzenreiter ins neue Jahr, knapp vor dem SV Fortuna Freudenberg.

