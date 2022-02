Fußball: Ein Stadion als Hochsicherheitszone

Siegerland. Knapp 40 Fans begleiten die SG Wattenscheid zum Oberliga-Spiel bei den Sportfreunden Siegen. Die Polizeipräsenz ist trotzdem bemerkenswert.

Von der Polizeipräsenz her kam das Oberliga-Spiel der Sportfreunde Siegen gegen die SG Wattenscheid 09 einer uniformierten „Eins-zu-Eins-Betreuung“ der Zuschauer gleich. Na ja, vielleicht nicht ganz. Immerhin waren ja 560 Zahlende gemeldet worden. Und so viele Beamtinnen und Beamte waren es dann doch nicht. Immerhin: Auf Nachfrage teilte die Polizei mit, dass ein Bereitschaftszug aus Köln angerückt war, der von der Siegener Dienststelle Unterstützung erfuhr. Gezählt haben wir die Uniformierten nicht, aber die Zahl der blau-weiß lackierten Kleinbusse ging in Richtung Dutzend. Hinzu kam der Wagen für die Video-Überwachung.

Gefühlt dürften es knapp 40 Wattenscheider Fans gewesen sein, die sich in der Kurve im Gästeblock bemerkbar gemacht hatten. „Risikospiel“ wird eine solche Partie in der Oberliga genannt. „Von denen haben wir in der Saison drei Stück“, zählte der stellvertretende Sportfreunde-Vorsitzende Frank Weber neben der Wattenscheid-Partie noch die Gastspiele von Westfalia Herne und des FC Gütersloh auf. Beide wird es in dieser Hinrunde ja nicht geben. Und ob man gegen Gütersloh, das die Meisterrunde sicher erreichen wird, überhaupt in Siegen antreten muss, ist (noch) nicht überliefert. Herne hatte man bereits auswärts - und ob der Tabellenletzte in einem möglichen Abstiegsrundenspiel noch Fans mitbringt? Kosten fallen für den gastgebenden Verein durch den Polizei-Einsatz nicht an, die werden von der Landeskasse übernommen. „Aber wir sind aufgefordert, wegen der Öffnung des Gästeblocks die Zahl der eigenen Ordnungskräfte zu erhöhen. Das geht für uns ins Geld“, fügt Weber an.

An einen Wattenscheid-Auftritt erinnern sich die Siegener Ordnungshüter noch, weshalb man bei diesen Duellen erhöhte Präsenz walten lässt. Vor einigen Jahren, als beide Kontrahenten noch Regionalliga spielten, prügelten sich die Fangruppen auf der Leimbachstraße zum Teil krankenhausreif. Und auch in der Lohrheide hatte es solche Vorfälle schon gegeben.

Wieselflink und technisch stark: Winterzugang Eren Bilgicli bleibt dem TSV Weißtal bis 2023 erhalten. Foto: Carsten Loos

Sie haben zwar mal wieder nicht spielen dürfen, weil sich die Henneberg-Arena am Samstag in eine Eisbahn verwandelt hatte, dennoch gibt es eine Neuigkeit beim Fußball-Landesligisten TSV Weißtal – und zwar eine positive. Denn Winterzugang Eren Bilgicli bleibt den Schneeweißen über die aktuelle Saison hinaus erhalten. „Ich denke, dass jeder, der in ihn in den vergangenen Spielen beobachtet hat, weiß, warum wir sehr viel Wert auf eine langfristige Zusammenarbeit mit Eren gelegt haben. Er ist ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Technisch sehr stark, gedankenschnell und frech im Spiel Eins-gegen-Eins und torgefährlich“, so der Sportliche Leiter Stefan Dax. Damit haben es die Weißtaler Verantwortlichen geschafft, bereits 13 Akteure aus dem aktuellen Kader für die Spielzeit 2022/2023 an den Verein zu binden.

In der Bezirksliga 5 richten sich schon jetzt alle Augen auf das Gipfeltreffen zwischen dem SV Germania Salchendorf und dem SV Fortuna Freudenberg am nächsten Sonntag auf dem Wüstefeld. Die Gäste werden nicht in Bestbesetzung antreten können, steht ihnen doch Steffen Freitag nicht zur Verfügung. Nach seiner Roten Karte im Spiel am 20. Februar beim SV Ottfingen wurde Freitag von Staffelleiter Mustafa Tekir für drei Meisterschaftsspiele gesperrt. Noch härter erwischt hat es Steffen Öhm. Der Spielertrainer des VfL Klafeld-Geisweid hatte sich im Heimspiel gegen den SV Rothemühle (3:6) am 20. Februar wegen eines Foulspiels den totalen Feldverweis eingehandelt. Er erhielt wegen „rohen Spiels“ vier Spiele Sperre.