Wie geht es weiter mit dieser Saison im Amateurfußball? Welche Ideen in Zeiten der Corona-Pandemie in Sachen Aufstieg und Abstieg zum Tragen kommen könnten, sofern die Saison nicht mehr fortgeführt werden könnte, darüber haben wir uns mal ein paar Gedanken gemacht. Ob sie sich umsetzen lassen - nun, darüber entscheiden andere. Befasst haben wir uns mit dem Geschehen in der Bezirksliga 5 sowie in den Kreisligen A und B - einer Umsetzung nach unten steht aber nichts im Wege.



Szenario I

Nur die Hinrunde zählt

Hurra, wir haben mal wieder einen Bezirksliga-Meister! Der TSV Weißtal war nach 14 Spieltagen die Nummer eins in der Staffel 5. Die um sechs Treffer bessere Tordifferenz kürt die Mannen vom Henneberg zum Meister vor dem punktgleichen Kiersper SC. Die Klasse verlassen müssen Aufsteiger 1. FC Türk Geisweid, quasi ohne Heimspiele in der Hinrunde, und der TuS Plettenberg. Es müssen nur noch die Relegationsspiele der Bezirksliga-Zweiten zur Landesliga absolviert werden. Überschaubar, aber dieses Konstrukt insgesamt erscheint dann doch kaum vorstellbar.

Werfen wir dennoch einen Blick auf die Kreisliga A, wo die SG Mudersbach/Brachbach als Meister aufsteigt. Auf Rang zwei geht der VfL Klafeld-Geisweid in die Relegation gegen einen HSK-Vertreter. Eindeutig beantwortet ist die Abstiegsfrage: Neben den zurückgezogenen Alchenern müssen der TuS Deuz und der FC Kreuztal in den sauren B-Liga-Apfel beißen.

Wie viele freie Plätze in der A-Liga „von unten“ in der neuen Saison belegt werden können, ist offen. Als Meister der B1 steht nach der Saisonhalbzeit der SV Fortuna Freudenberg II fest. Die SpVg Anzhausen/Flammersbach darf sich als Tabellenzweiter Hoffungen machen, während in Sachen Abstieg Grün-Weiß Siegen II und der SSV Sohlbach-Buchen feststehen.

In der B2 gebührt dem SV Feudingen der Meisterkranz, „Vize“ SG Laasphe/Niederlaasphe kommt für eine Relegation in Frage. Die Sportfreunde Eichen/Krombach, vom Spielbetrieb zurückgezogen, und die Birkelbacher Reserve sind reif für die C-Liga.



Szenario II

Alles auf Null

So, damit hätten wir das, was keiner will: Alle erspielten Punkte werden gestrichen, die Saison wird auf dem jetzigen Stand beendet. Es gibt keinen Meister, aber auch keinen Absteiger. Zwei Drittel der Saison waren für die berühmte „Goldene Ananas“. Seien wir ehrlich: Für eine solche Situation hat sich niemand sechs Wochen vor dem Saisonstart in der Vorbereitung gequält, hat kein Kicker, kein Trainer auf 20 Spiele in zwei oder drei Trainingsabenden pro Woche „hingeschwitzt“.



Szenario III

Vorzeitiges Ende mit Auf- und Abstieg

Mal ehrlich: Wer glaubt schon daran, dass der Ball in dieser Saison noch einmal rollen wird? Sicherlich die Wenigsten. Aber anhand der jetzt erspielten Zahlen über Auf- und Abstieg entscheiden? Und das bei den teilweise „schiefen“ Tabellenbildern? Das wäre sicherlich die sportlich ungerechteste Maßnahme. So würde sich die SpVgg Neunkirchen - mit zwölf Punkten auf einem Abstiegsplatz in der Bezirksliga -, aber bei einem Spiel weniger auf Schlagdistanz zum FC Altenhof - mit Recht beschweren, sollte diese Entscheidung so fallen. Ein Bild von der momentan feststehenden Ausgangslage kann sich der geneigte Leser mit einem Blick auf die aktuellen Tabellen machen.

Szenario IV

Play Offs: Ein Fußball-Novum

Im Eishockey gibt’s sie schon lange - und das mit großem Erfolg, die Basketballer spielen ihre Meister so aus. Und das alles nach US-amerikanischem Vorbild. Die Play-Off-Runden, die eigentlichen Höhepunkte der Saison. Aber im Fußball? Wie sollte das denn gehen? Spinnen wir uns den Gedanken einfach mal passend und legen die Abschlusstabellen der Hinrunde als Maßstab an. Blicken wir in den einzelnen Ligen auf die Platzierungen eins bis acht. Das heißt vier Hin- und vier Rückspiele und schon bleiben vier Teams für die nächste Runde übrig. Nach einem echten Finale steht der Meister fest - und der Verlierer hat ja meistens auch noch eine Chance. Das würde den Zeitplan straffen, bedeutete keine übermäßige Belastung von zehn und mehr Spielen in kurzer Zeit. Eine solche Play-Off-Phase ließe sich in zwei Wochen (plus Finale) durchziehen.

In der Abstiegsfrage genügte eine Runde der letzten Vier. Zwei „Halbfinal-Verlierer“ - und die Absteiger stehen fest. So hätte man zuschauerträchtige Spiele mit fußballerischer Hochspannung und eine einigermaßen gerechte Regelung.

Doch das alles ist natürlich abhängig vom Verlauf der Corona-Pandemie. Hält uns das Virus weiterhin im Griff, ist guter Rat teuer und die Gedanken an einer dieser hier „ins Spiel“ gebrachten Lösungen könnten wir schlichtweg vergessen.