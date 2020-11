Die Geburtsstunde des Siegener Frauenfußballs ist wohl auf Ende Juli 1970 zu beziffern. Und damit ein paar Monate vor der DFB-Bundestags-Entscheidung vom 31. Oktober des selben Jahres, den Frauen das Fußballspielen offiziell zu gestatten. Man befürchtete in der DFB-Zentrale, die Frauen würden ihr Vorpreschen, einen eigenen Dachverband zu gründen, in die Tat umsetzen. Dem hatte man mit der Entscheidung, den Frauen-Fußball offiziell unter dem Dach des größten Sportverbandes der Welt in Frankfurt unterzubringen, den Wind aus den Segeln genommen.

Auf dem alten Siegener Jahnplatz am Fuß des Fischbacherbergs, hat der BC Eintracht Siegen und vor allem dessen Geschäftsführer Manfred Nell ein Fußball-Turnier für Frauen organisiert, nachdem er im Verein eine eigene Abteilung für den damals noch mit Damenfußball titulierten sportlichen Fortschritt der Frauen. Das Turnier beendeten die Eintrachtlerinnen auf dem zweiten Platz hinter Sieger SV Donsbach und vor dem SV Manderbach und den ebenfalls schon dem runden Leder nachjagenden Damen des SV Netphen.

Das Foto zeigt die Damen aus dem Charlottental ein Jahr später mit Trainer Dieter Lehmann (obere Reihe rechts) und Abteilungsleiter Manfred Nell (untere Reihe links). Foto: privat

Im Team des BCE standen all’ die Spielerinnen, die in der näheren Zukunft für erste offizielle Erfolge des Frauenfußballs unter dem Krönchen sorgen sollten. Heidi Klein, die Torfrau, die später Reuter hieß, oder auch Karin Fischer, genannt „Willi“ nach dem Schalker „Eisenfuß“ Willi Schulz. Später hieß Karin Fischer Karin Ohrendorf. Sie gehört mit einigen anderen Mitstreiterinnen dieser ersten Jahre, wie Ute Peter, Eva Bäcker (geborene Nünnerich), Sabine Kühne (geborene Banetzke), Uschi Müller (geborene Kozur) oder Ingrid Schöfer zu den Siegener Pionierinnen.

Vormachtstellung

Erst ein Jahr später gab es so etwas wie geregelten Meisterschafts-Spielbetrieb, die so genannte „Damen-Vergleichsrunde“. Die sah den mittlerweile aus der Fusion von BC Eintracht und VfR Siegen aus der Taufe gehobenen Siegener SC in seiner Vormachtstellung gestärkt.

Im Charlottental gab es mittlerweile auch eine zweite Mannschaft, die allerdings zunächst nur Freundschaftsspiele bestritt. Aushängeschild blieb die „Erste“ die es in dieser Saison - einschließlich Freundschaftsspiele und Turniere - auf 123:15 Punkte und 211:42 Tore brachte. Das sind in 79 Spielen gerade mal sieben Niederlagen gewesen.

Beeindruckend auch die Torschützinnenliste. Doris Langenbach traf 61 Mal, schon erwähnte Ute Peter folgte nur knapp dahinter - sie machte 59 „Buden“.

Das Bild oben zeigt die Mannschaft des Siegener SC, die im Jahr 1971 Kreismeister wurde. Foto: privat

Wie stark das Team von Trainer Dieter Lehmann war, sollte sich im September 1971 zeigen, als im Charlottental die noch inoffizielle Nationalmannschaft mit überwiegend Spielerinnen des SC Bad Neuenahr antrat und mit 3:0 besieht wurde. 2000 Zuschauer verfolgten dieses Spektakel.

Später zog der Siegener SC mit seinen Turnieren in die Siegerlandhalle um, nachdem anfangs noch in der Turnhalle der belgischen Garnison gespielt worden war. Immerhin 16 Teams waren zur zweiten Auflage in der Eintracht versammelt. 600 Zuschauer verfolgten die Spiele und waren - so schrieb es die Lokalpresse - „überrascht von der Härte der Damenmannschaften aus dem Ruhrgebiet“. Vier Mal brachte der Krankenwagen verletzte Spielerinnen ins Krankenhaus. Und auf den Rängen sorgten einige Männer für einen handfesten Krawall.

Zwei Teams im Rennen

Sieger des Turniers wurde, bevor wir’s vergessen, Gastgeber Siegener SC. durch einen 1:0-Sieg im Endspiel gegen Wiedenbrück.

15 lange Jahre 1955 hatte der Deutsche Fußball-Bund beschlossen, Spiele für Frauen-Mannschaften nicht zuzulassen. Erst 15 Jahre später, am 31. Oktober 1970, widerrief der DFB auf seinem Bundestag in Travemünde diese Entscheidung. Jetzt dürfen die Frauen an den Ball.

Im Januar 1973 schließlich feierten die Damen des Siegener SC die noch gemeinsam mit dem Kreis Olpe durchgeführte Kreismeisterschaft. In der Sauerlandhalle von Altena ging es dann um die Südwestfalenmeisterschaft. Klar war zu diesem Zeitpunkt schon, dass der SSC zum Meisterschafts--Spielbetrieb der Saison 1973/74 zwei Mannschaften ins Rennen schicken wird.

Bevor aber in dieser Spielzeit alle Entscheidungen gefallen waren, sollte die nächste große Umstrukturierung der Frauenfußball-Verhältnisse in Siegen klar gemacht werden. Denn im Juli 1974 zog die Frauenfußall-Abteilung aus dem Charlottental nach Trupbach und Seelbach und schloss sich dem TSV Siegen an. Doch davon später mehr.