Fußball in Siegen: Herber Verlust für die Sportfreunde

Siegen. Offensivspieler Arda Nebi verlässt das Leimbachstadion und hat schon einen neuen Verein.

Die Sportfreunde Siegen müssen den Verlust eines Stammspielers verkraften. Offensivmann Arda Nebi verlässt das Leimbachstadion und wechselt zur SG Wattenscheid 09. Der 32-Jährige hat in der zu Ende gehenden Saison neun Tore für die Sportfreunde geschossen.

„Mit Arda kommt ein sehr erfahrener Spieler zu uns, der in den vergangenen Jahren bewiesen hat, dass er jeder Mannschaft helfen kann. Wir freuen uns sehr auf ihn“, sagt der Wattenscheider Sportvorstand Christian Pozo y Tamayo zum Transfer. Zuvor lief der Deutsch-Türke für Rot Weiss Ahlen, TuS Haltern, Alemannia Aachen, SpVgg Erkenschwick, SV Lippstadt und Preußen Münster II auf. Seine Bilanz: 183 Einsätze in der Oberliga Westfalen (44 Tore, 36 Vorlagen) und 104 Partien in der Regionalliga West (16 Tore, 13 Vorlagen).

Ob Nebi weiter in der Oberliga oder in die Regionalliga „aufsteigt“, steht noch nicht fest. Wattenscheids Liga-Verbleib ist mit dem Schicksal des 1. FC Düren geknüpft, dem der Westdeutsche Fußballverband in erster Instanz die Lizenz für die vierte Liga verweigert hat.

