Umfrage Fußball in Siegen: Plan für Bündelung der Kräfte

Die Sportfreunde Siegen und der 1. FC Kaan-Marienborn sollen nach dem Wunsch und Konzept ihrer Mäzene ihre Kräfte bündeln.

Siegen. Nach langer Funkstille gibt es zwischen den beiden Fußball-Größen in Siegen, dem Traditionsverein Sportfreunde Siegen und dem erst 13 Jahre alten 1. FC Kaan-Marienborn, jetzt wieder erste Annäherungsversuche. Die Initiative haben die beiden Mäzene der Oberligisten, Manfred Utsch und Christoph Thoma, ergriffen. Sie haben ein Konzept entwickelt, um die Kräfte zu bündeln und den Fußball am ehemaligen Zweitliga-Standort Siegen wieder nach vorne zu bringen. Was halten Sie von dieser Idee?