Fußball-Kreisliga: Die ersten Spielabsagen sind amtlich

Siegen-Wittgenstein. Zwei Plätze im Kreis sind bereits gesperrt, ansonsten herrscht noch Ungewissheit. So lautet die Prognose zur Schneefallgrenze.

Wird gespielt oder wird nicht gespielt? Vor dem anstehenden Wochenende herrscht bei den Fußballern in Sachen Witterung große Ungewissheit. Ein Verein hat derweil schon Klarheit: Beim TuS Diedenshausen fallen am Sonntag sowohl die Spiele der zweiten Mannschaft gegen die Sportfreunde Edertal III als auch der ersten Mannschaft gegen die SpVg Bürbach II aus. Weil der Platz aktuell von einer dünnen Schneedecke belegt ist und Temperaturen um den Gefrierpunkt gemeldet sind, hat die Stadt Bad Berleburg den Platz bis einschließlich Sonntag für den Spiel- und Trainingsbetrieb gesperrt. Dies gibt der Verein via Instagram bekannt. Die offizielle Absage durch die jeweiligen Staffelleiter dürfte nur noch Formsache sein.

Unscharfe Prognose zur Schneefallgrenze

Für viele andere Fußballer wird vermutlich erst am Samstagabend oder Sonntag feststehen, ob die Schuhe geschnürt werden müssen. Aktuell zieht ein neues Tief herauf, es bleibt unbeständig und nasskalt.

Am Samstag soll es auch in höheren Lagen Tauwetter geben, ehe es wieder winterlich wird – aber „ziemlich unsicher in Sachen Schneefallgrenze, da sie sehr stark schwankt zwischen 400 und 800 Metern“, wie „Meteo Siegerland“ schreibt. Am Sonntag könnte es auch im Flachland Schnee geben, doch bei der prognostizierten Niederschlagsmenge von unter zwei Litern pro Quadratmeter könnten Spiele vielleicht noch über die Bühne gehen.

So oder so schwierig wird es angesichts der nasskalten Verhältnisse auf Naturrasen. Klar ist schon jetzt: Das Oberliga-Spiel Sportfreunde Siegen gegen SG Wattenscheid 09 fällt den widrigen Witterungsbedingungen der vergangenen Tage zum Opfer.

