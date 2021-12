Pass in die Gasse Fußball-WM in Katar: In einem Jahr geht’s endlich los

Über 15000 tote Arbeiter und sklavenähnliche Arbeitsbedingungen: unser Kolumnist schaut zur WM nach Katar und die Haltung des DFB.

Das Adjektiv „turbulent“ ist ein Klassiker des Polit-Jargons, um mit einer rhetorischen Klappe zwei Fliegen zu schlagen. Missstände können noch so dramatisch sein – wer sie mit „turbulent“ umschreibt, verpackt darin auch ganz subtil Aktionismus, Hingabe und ein Hauch Martyrium. Nicht man selbst trägt also Schuld an der Misere, sondern die Umstände, in die man hineinschlitterte. Und denen hat man sich schließlich gestellt! Es ist also nur logisch, dass Armin Laschet von einem „turbulenten Jahr“ spricht.

Chronische Turbulenzen

Beim DFB sind Turbulenzen so alt wie das Aachener Anwesen von Ehrenpräsident Egidius Braun. Offenbart wurden Vetternwirtschaft und Korruption spätestens mit dem „Sommermärchen“, als sich Franz Beckenbauer per Helikopter auf der Schwelle zum nationalen Messias befand. Ja, seitdem erlebt der DFB turbulente Zeiten. Abgesehen von äußeren Geschwüren, die peinlicher nicht sein konnten (u.a. Uhren-Schenkung, Causa Özil), erscheinen vor allem die internen Machtkämpfe wie aus dem Leben der Borgias.

Turbulent dürfte es auch heute in einem Jahr werden, wenn die Gruppenphase der WM in Katar losgeht. Stand jetzt sind laut den Daten von Amnesty International 15021 Arbeiter auf und durch die Stadion-Baustellen gestorben. Mir fehlt inzwischen die Fantasie dafür, was noch alles passieren muss, bis Fußballverbände wie der DFB solch einer Grausamkeit entsagen. Ober-Funktionär Rainer Koch wird im Anschluss sicher die passenden Worte finden. Darunter natürlich, dass „eine turbulente Zeit“ hinter uns liegt.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

