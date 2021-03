Fußballtraining: Unklarheit im Geiste der neuen Verordnung

Es darf wieder trainiert werden. Eingeschränkt, in Zweierteams, fünf Meter Abstand. Warum die Lage dennoch unklar ist, schildert unser Kolumnist.

Salopp sprechen wir im Alltag gerne über den „Unterschied zwischen Theorie und Praxis“. Über etwas, dass sich toll anhörte und dann danebenging. Entweder wurde falsch geplant, schlecht kommuniziert oder fehlerhaft umgesetzt – oder alles zusammen.

Dazu ein Einblick in die Theorie des Sportverbandes FLVW bezüglich des Coronaschutzkonzeptes. Sportstätten sind fortan eingeschränkt wieder nutzbar. Maximal in Zweierteams, fünf Meter Abstand. Die Aktiven kommen bereits umgezogen, Dusche und Kabine sind geschlossen. So weit, so gut.

Das Problem ist jedoch die angehängte Aufforderung des Verbandes, dass die Beschlüsse „nicht zu einer kreativen Auslegung“ führen dürften. Und weiter, dass eine Platznutzung in größerer Zahl „zwar noch dem Wortlaut der Verordnung, nicht aber ihrem Geist“ entspreche.

Jetzt die sich daraus ergebende Praxis von letztem Freitag: Ab Mittag wird in der Mannschaft hin- und hergeschrieben, was das genau bedeutet. Ob und wie das Training stattfinden kann, muss in Absprache mit der Kommune geklärt werden. Eine App wird installiert, um intern mehrere Zeitfenster mit den jeweiligen Gruppen abzustimmen. Zum Beispiel acht Leute auf dem Platz, zwei Mal zwei Spieler auf jeder Hälfte. Alle Spieler werden auf Standby gesetzt, private Planungen sind nicht möglich.

Gegen 18 Uhr dann die Absage. Alles zu heikel, da durchaus nicht „im Geiste“ der Verordnungen. Soviel zum Unterschied von Theorie und Praxis. Und schlechter Kommunikation.

In seiner Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Geschehnissen und Entwicklungen in der Welt des „großen“ und kleinen Fußballs.