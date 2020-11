FV Breidenbach: „Witti-Hochburg“ im Hinterland

Wenn der FV Breidenbach am 25. Oktober wie üblich gegen den TSV Steinbach II zum Spitzenspiel geladen hätte, wäre diese Partie in Wittgenstein wohl aller Wahrscheinlichkeit nach absolut unbemerkt über die Bühne gegangen. Zwar liegt der kleine Ort nur zehn Autominuten von Niederlaasphe entfernt im benachbarten Hessen, doch mit der Fußballwelt des angrenzenden Bundeslandes hat der Altkreis Wittgenstein in der Regel nichts am Hut.

Wer nun aber einen genaueren Blick auf den FV Breidenbach – momentaner Tabellenführer der hessischen Verbandsliga – wirft, der stellt fest, dass eine ganze Menge „Wittgenstein“ in der Elf der beiden Spielertrainer Julian Kapitza und Felix Baum steckt. Mit Tim Strack, Nikola Novakov, Sebastian Wanke, Marco Sabau, Nico Müller und Lukas Grebe schnüren gleich sechs „Witti-Legionäre“ momentan die Fußballschuhe für die Mannschaft aus dem Hinterland – und stehen kurz vor der absoluten Sensation: dem Aufstieg in die Hessenliga.

Abseits des Wittgensteiner Interesses

„Manche Leute aus der Heimat haben mich schon gefragt, ob ich überhaupt noch Fußball spiele“, schmunzelt Tim Strack deshalb nicht ohne Grund – denn obwohl Breidenbach direkt an der Landesgrenze liegt, ist das Interesse für den Fußball im Hessen in Wittgenstein nicht sonderlich ausgeprägt. Dabei ist der ehemalige Stürmer der Sportfreunde Birkelbach, der SG Laasphe/Niederlaasphe und des TuS Erndtebrück in heimischen Gefilden ganz bestimmt kein Unbekannter. Dass er mit 31 Jahren aber nochmals um den „größten Erfolg“ seiner Fußball-Laufbahn spielen würde, hätte Strack selbst nicht mehr gedacht. „Mit diesem Saisonstart war nicht zu rechnen – und wir stehen völlig überraschend an der Tabellenspitze. Unsere Mentalität ist in diesem Jahr einfach überragend.“

Belegt wird diese Aussage auch durch die nackten Zahlen. Sieben Siege gelangen dem FV in elf Spielen, nur eine einzige Niederlage steht zu Buche – fünf Mal verwandelten die Hinterländer einen Rückstand noch in etwas Zählbares. „Das spricht für den Charakter der Mannschaft, wenngleich wir das Wort ,Aufstieg’ noch nicht in den Mund nehmen“, erklärt Strack, der selbst erst gegen Ende der verkürzten Hinrunde zum Einsatz kam. Der Außenstürmer, der auch beim FV meist auf dem Flügel im 4-3-2-1-System eingesetzt wird, brach sich im Pokalspiel vor der Saison die Rippen und musste lange zusehen. Vier Einsätze und zwei Tore zeigt die Statistik dennoch an.

Jungspunde müssen sich gedulden

Führungsspieler: Nikola Novakov (blau) hat seine sportliche Heimat mittlerweile im benachbarten Hessen gefunden. Foto: Benedikt Bernshausen

Auf der anderen Außenbahn stürmt in der Regel Nikola Novakov, der gemeinsam mit Sebastian Wanke – auf der Spielmacherposition beheimatet – vor drei Jahren von Birkelbach ins Hessen gewechselt ist. Der 29-Jährige hat dieses Jahr sogar das Amt des Vize-Kapitäns inne. Auch für ihn kommt der Erfolg ein wenig überraschend.

„Man muss fairerweise dazu sagen, dass für uns fast alles optimal lief. Jeder kann das aber einordnen. Wir sind zwar stolz auf unsere Leistung, aber es sind auch noch Unmengen an Spielen zu absolvieren“, zeigt sich Novakov gelassen ob der aktuellen Tabellensituation. Vor der Spielzeit war der ehemalige Birkelbacher sogar eher skeptisch, da viele Spieler den FV verlassen haben. Durch das neue Trainerteam und einen „Lenker“ im Mittelfeld in Person von Johanns Burk, der vom FC Kaan-Marienborn an den Altweg gewechselt ist, habe sich der Verein aber bestens aufgestellt. „Sie übernehmen enorm viel Verantwortung und helfen ohne Ende.“

Diese Erfahrung der genannten Führungsspieler soll auch den drei blutjungen restlichen Wittgensteinern eine Hilfestellung sein. Lukas Grebe (19 Jahre, aus Bad Laasphe), Nico Müller (20, Bad Laasphe) und Marco Sabau (20, vom SV Oberes Banfetal) pendeln derzeit noch zwischen erster und zweiter Mannschaft. Müller hat mit acht Einsätzen und drei Toren bisher den größten Einfluss der drei Jungspunde – kommt aber bei der „Ersten“ meist von der Ersatzbank.

So ist es eigentlich schade, dass diese Wittgensteiner Burschen in den Fußball-Gesprächen vom Wochenende häufig übersehen werden – denn in Breidenbach könnte sich eine Sensation anbahnen. Und das mit massig Spielern aus der Heimat.