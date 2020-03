Die bislang lediglich unterbrochene Basketball-Saison wird in allen Ligen, für die der Westdeutsche Basketball-Verband (WBV) verantwortlich ist, nicht mehr fortgeführt. „Die Entscheidung war unvermeidlich“, erklärte WBV-Präsident Uwe Plonka. „Wir haben bis zuletzt gehofft, den Spielbetrieb nach Ostern wieder aufnehmen zu können, aber es gibt jetzt schon Kommunen, die klar sagen, dass die Turnhallen erst nach den Sommerferien wieder geöffnet werden“, begründet Plonka die drastische Entscheidung.

Aktuelle Tabellen zählen

Beschlossen ist nun auch: Die Tabellen nach dem letzten ausgetragenen Spieltag werden als verbindliche Abschlusstabellen herangezogen. Die Meister haben das Recht auf den Aufstieg, sich auf den Abstiegsrängen befindliche Mannschaften müssen eine Liga runter.

Doch hier hat der Verband einen Kompromiss gefunden. Teams, die unter realistischen Aspekten rechnerisch noch hätten Meister werden können, haben die Möglichkeit, eine Wildcard für die nächst höhere Liga zu beantragen.

Auch Teams im Tabellenkeller, die noch über den Strich hätten springen können, bekommen die Möglichkeit auf eine Wildcard für den Klassenerhalt. „Keine Mannschaft soll durch den vorzeitigen Abschluss des Spielbetriebs einen entscheidenden Nachteil haben“, heißt es in der Mitteilung des Verbandes.

TV Freudenberg profitiert

Von dieser Regelung profitiert nun auch der TV Freudenberg. Die Mannschaft von Heikel Ben Meftah rangierte in der Landesliga 6 hinter der dritten Mannschaft des SV Haspe auf Rang zwei. Da der Primus aufgrund des Klassenerhalts der zweiten Mannschaft in der Oberliga allerdings nicht aufstiegsberechtigt ist, rücken die „Flecker“ nun nach und dürfen sich über den Sprung in die Oberliga freuen. Gegenüber den punktgleichen Kontrahenten BG Hagen 3 und TuS Iserlohn Kangaroos sprach letztlich der gewonnene direkte Vergleich für die Freudenberger.

„Die Freude ist natürlich groß, auch wenn sie durch die aktuelle Situation ein bisschen gedämpft wird“, erklärte Ben Meftah. „Es ist wie feiern im stillen Kämmerlein.“

In einer Videokonferenz gestern Abend gab es immerhin noch ein bisschen Gemeinschaftsgefühl. „Wann wir richtig zusammen feiern, ist nur eine Frage der Zeit“, ist die Aufstiegsfeier also nur vorerst aufgeschoben.