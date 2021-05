Gegner des TuS Ferndorf entlässt Trainer

Rimpar. Die DJK Rimpar Wölfe setzt im Saisonendspurt der 2. Handball-Bundesliga nicht mehr auf Ceven Klatt, den ehemaligen Spieler des TuS Ferndorf.

Die DJK Rimpar Wölfe, Konkurrent des TuS Ferndorf in der 2. Handball-Bundesliga, setzen im Endspurt auf einen Trainerwechsel bis zum Ende der Saison und hat Trainer Ceven Klatt freigestellt. Die Geschäftsführung teilte dem ehemaligen Spieler des TuS Ferndorf die Entscheidung nach dem verlorenen Spiel gegen Bietigheim am vergangenen Freitag mit. Ferndorf hat schon beide Spiele gegen die Würzburger bestritten.

„Ceven Klatt, der seit dem 1. Juli 2019 im Amt war und einen Drei-Jahresvertrag hatte, hat im Januar 2021 ein Angebot des Erstligisten Eulen Ludwigshafen erhalten. Die Wölfe haben dem Trainer die Möglichkeit gegeben, dieses Angebot anzunehmen, den Vertrag vorzeitig aufgelöst und auf eine Ablösesumme verzichtet, um Ceven Klatt die Chance zu geben, den nächsten Karrieresprung zu machen“, erläutern die Rimparer.

Dr. Rolf Brack übernimmt

Im Hinblick auf die neue Saison wollen die Wölfe mit dieser Entscheidung zusätzliche sportwissenschaftliche Impulse setzen, da der Abschluss dieser Spielzeit ein wichtiger Baustein für die kommende Saison sei. Bevor ab Juli Julian Thomann die Mannschaft übernimmt, wird das Team bis zum Ende der laufenden Saison von Dr. Rolf Brack betreut. Brack blickt als A-Lizenz-Inhaber auf mehr als 30 Jahre Erfahrung als Bundesligatrainer in Scharnhausen, Pfullingen, Balingen-Weilstetten, Göppingen und zuletzt in Erlangen zurück und leitete den Lehrstuhl für Sportwissenschaften an der Universität in Stuttgart als Privatdozent.

