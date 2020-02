Gerechtes Remis im Oberliga-Derby

„Ein Derby mit allem Drum und Dran...“ „Das war hoch intensiv, mit viel Feuer...“ Die Aussagen der beiden Trainer, Kaans Tobias Wurm und Erndtebrücks Michael Müller, sagen viel aus über 90 Minuten Dramatik im Breitenbachtal, Kampf mit Haken und Ösen, vier Toren, einem vergebenen Foulelfmeter und einer Roten Karte. Kurzum: Das 2:2 (1:1) im Derby zwischen dem 1. FC Kaan-Marienborn und den Wittgensteinern, das bei lauen Frühlingstemperaturen, aber böigem Wind mehr Resonanz verdient hatte als die von nur 298 Zuschauern.

Gäste bissiger in den Zweikämpfen

Um es vorweg zu nehmen: Erndtebrück wirkte keinesfalls wie ein Team, das im Keller steckt. Der TuS agierte bissig, aggressiv in den Zweikämpfen und war wegen der besseren Tormöglichkeiten dem Sieg näher als die Platzherren.

Die wiederum werden sich sagen, dass sie drei Punkte geholt hätten, wenn Semih Yigit in der 74. Minute seinen Foulelfmeter nicht so läppisch in die Arme von Torhüter Niklas Knopf „vergeigt“. Vielleicht wäre Tobias Wurm besser beraten gewesen, den mit dem Selbstvertrauen aus zwei Derby-Treffern ausgestatteten Dawid Krieger zum Strafstoß schreiten zu lassen.

Verständlich jedenfalls, dass Michael Müller nach diesen 90 Minuten „etwas enttäuscht“ das Breitenbachtal verließ, „denn ich denke, hier war mehr für uns drin.“ Er erinnerte an den Pfostenschuss des agilen, zur Pause verletzungsbedingt ausgewechselten Erlon Sallauka (12.) und den strammen Abschluss des stets gefährlichen Manfredas Ruzgis, der in der 84. Minute um Haaresbreite am Pfosten vorbei strich. Ruzgis war es in der 70. Minute auch, der die Notbremse von Armin Pjetrovic provozierte. Es war bereits der dritte Platzverweis des Käner Innenverteidigers in dieser Saison.

„Nicht das Gelbe vom Ei“

Hier allerdings monierte Tobias Wurm, „dass die Staffelung in der Defensive zu wünschen übrig“ gelassen habe, in der Zentrale keine Absicherung vorhanden war.

Zu den Toren: Hier hatten der FCK zwei Mal durch Krieger vorgelegt. Beim 1:0 (19.) hat Lukas Duda seinen Angreifer mit klugem Pass bedient. Das 1:1 fällt durch Sallauka nur vier Minuten später, der die Vorarbeit von Mehdi Reichert mit platziertem Schuss ins lange Eck vollendet.

Beim 2:1 drei Minuten nach der Pause darf Keeper Niklas Knopf den scharfen 20-Meter-Schuss von Jannik Schneider nicht nach vorne - genau vor die Füße von Krieger - fausten. Der bedankt sich mit seinem zweiten Treffer. Der zweite Ausgleich unterstreicht Wurms Aussage über mangelhaftes Käner Defensivverhalten: Nachdem Ruzgis in der 59. Minute noch an Torhüter Julian Bibleka gescheitert war, trudelt der Ball durch den Strafraum, wo sich aus acht Metern der Ex-Käner Moritz Brato über freie Bahn zum Erndtebrücker 2:2 freut.

„Es gefällt mir einfach nicht, dass wir zwei Mal in Führung gehen und dann die Partie nicht gewinnen“, kann Wurm dem Remis zum Jahresstart keine große Freude abringen. Sein Gegenüber empfindet das Unentschieden ebenfalls nicht als das Gelbe vom Ei. Müller: „Das 2:2 ist weder Fleisch noch Fisch.“ Er kritisierte, dass seine Mannschaft in der 20-minütigen Überzahl vor allem über die Außen für zu wenig Tempo gesorgt habe. Vor dem Spiel, so viel dürfte klar sein, hätte er gewiss für ein Remis unterschrieben. Der Erndtebrücker Coach ließ aber nicht unerwähnt, dass sich der TuS als alles andere als ein Abstiegskandidat präsentiert habe. „Wir geben uns nicht auf“, so Müller.