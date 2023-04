Germania Salchendorf: Chance gegen den Tabellenführer?

Netphen-Salchendorf. Die beste Mannschaft der Landesliga 2 aus Soest gastiert am Sonntag am Wüstefeld. Das Salchendorfer Motto: Bangemachen gilt nicht!

Kann die Salchendorfer Germania am Sonntag mit einem Heimsieg das Titelrennen in der Fußball-Landesliga noch einmal beeinflussen? Wenn es nach Trainer Thomas Scherzer geht, dann sehr wohl. Denn er tritt mit seinem Team gegen den mit acht Punkt Vorsprung die Tabelle anführenden SV Westfalia Soest an. Und wenn Thomas Scherzer am Rand steht, dann will er - gerade am Wüstefeld - drei Punkte holen.

Die Erfahrung, die die Johannländer mit dem Titelanwärter in dieser Saison gemacht haben, sprechen nicht gegen einen Heimsieg. Denn beim 0:0 im Hinspiel waren die Salchendorfer ein ebenbürtiger Gegner mit guten Chancen, mehr als nur diesen einen Zähler aus der Bördestadt zu entführen.

Das war im übrigen auch am vergangenen Sonntag so, als man beim Soester Verfolger RW Erlinghausen mit 0:2 unter Wert geschlagen wurde. „Wenn wir da 1:0 oder gar 2:0 führen, hätte sich niemand beschweren können“, so Scherzer auf die Partie zurückblickend. Mit einer ähnlichen Leistung, aber einem besseren Resultat, will man nun den Tabellenführer beeindrucken.

