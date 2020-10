Germania Salchendorf: Mit 3:1-Sieg an die Spitze

Mit dem fünften Sieg in Serie hat sich Germania Salchendorf erstmals in dieser Saison an die Tabellenspitze gespielt.

Netphen-Salchendorf. Seit dem späten Sonntagnachmittag steht der SV Germania Salchendorf da, wo ihn viele Insider auch am Saisonende vermuten: Auf Platz eins! Die Germanen durften sich doppelt freuen, erst über den eigenen 3:1-Sieg im Spitzenspiel gegen den SV Rothemühle, eine halbe Stunde später über die Schützenhilfe des TuS Plettenberg, der mit seinem 3:2 über den bisherigen Tabellenführer den Salchendorfer Sprung an die Spitze des Feldes ermöglichte.

Fakt ist: Mit der Leistung vom Sonntag ist Germania Salchendorf der Aufstiegsfavorit Nummer eins. Es war nach der Auftaktniederlage in Altenhof der fünfte Sieg in Folge für die Mannschaft eines zufriedenen Trainers Thomas Scherzer: „Das war über 90 Minuten ein absolut hochverdienter Sieg für uns. Wir hatten den Gegner gut im Griff und haben uns auch spielerisch stabilisiert. Das stimmt mich optimistisch für den harten Oktober mit sieben Spielen in 27 Tagen.“

Fußball-Ballett am Wüstefeld: Der Salchendorfer Max Bauer im Duett mit einem Rothemühler Spieler. Foto: lutz großmann

Die Partie vor rund 200 Zuschauern am Wüstefeld begann turbulent: Germania-Mittelstürmer Bayram Basyigit lupfte den Ball schon nach zwei Minuten knapp drüber, während auf der Gegenseite Salchendorfs Torwart Dustin Lohmann einen Schweitzer-Freistoß um den Pfosten lenkte (4.). Nach zehn Minuten beruhigte sich alles, – und dann nutzte der Gastgeber die trügerische Ruhe zum Führungstor durch Marcel Rigau Badenas, dessen Schuss aus spitzem Winkel – oder sollte es eine Vorlage werden? – für den verdutzten Thomas Korn im Rothemühler Tor im kurzen Eck landete (20.).

Wer danach wütende Angriffe des Aufsteigers aus dem Kreis Olpe erwartet hatte, sah sich getäuscht. Salchendorf hielt den Ball über Minuten geschickt in den eigenen Reihen, wollte die Gäste damit locken, um sie mit den schnellen Außenspielern zu überrumpeln. Zumindest ging diese Taktik dahingehend auf, dass Rothemühle erst in der 43. Minute durch einen 18 m-Schuss von Cihan Yaman für Gefahr sorgte, ansonsten aber der Musik – sprich dem Ball – immer hinterherlief.

Chaos im Rothemühler Strafraum

Thomas Scherzer hatte seinem Team in der Halbzeitpause trotzdem ans Herz gelegt, mehr in die eigene Offensive zu investieren – und das sollte sich auszahlen. Den Freistoß von Neuzugang Jan Vitt köpfte Jan-Philipp Gelber an die Latte, den Abpraller musste Alexander Völkel aus kurzer Distanz nur noch über die Linie drücken – 2:0 nach 50 Minuten. Es war die Zeit, in der in der Rothemühler Abwehr das reinste Chaos regierte, wenn Salchendorf schnelle und präzise Angriffe inszenierte. Bayram Basyigit traf völlig freistehend nur den Pfosten, den Abpraller köpfte Jan Vitt an die Latte (53.) und klärte Andreas Spies vor dem einköpfbereiten mit einer grenzwertigen Harakiri-Einlage auf Kopfhöhe, ehe der anschließende Vitt-Schuss an den Pfosten kullerte (58.).

Statt 3:0 oder 4:0 hieß es plötzlich nur noch 1:2, als sich Daniele Valido mal der Bewachung von Ilias Houta entziehen konnte und für neue Spannung sorgen wollte (78.) – allerdings schlug Salchendorf beinahe postwendend zurück. Völkel legte den Vitt-Freistoß per Kopf zurück auf Basyigit, der mit satten Schuss ins lange Eck zum 3:1 für die Entscheidung und Entspannung im Germania-Lager sorgte.